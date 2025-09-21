La Mojonera refuerza la seguridad en la Carretera de la Pista tras reponer el cableado sustraido La intervención, de 10.746,99 euros con cargo a las arcas municipales, ha incorporado medidas técnicas en arquetas para prevenir nuevos robos y restablecer la iluminación viaria

El Ayuntamiento de La Mojonera ha finalizado la sustitución del cableado eléctrico robado en la Carretera de la Pista y ha restablecido la iluminación de la vía. La actuación ha incorporado además refuerzos en las arquetas existentes con el fin de dificultar nuevas sustracciones, en una zona especialmente vulnerable por su ubicación alejada del núcleo urbano.

La falta de alumbrado derivada del robo ha afectado a la seguridad vial en horario nocturno, con impacto tanto en conductores como en peatones. El Consistorio ha sido consciente de las molestias ocasionadas y ha pedido públicamente disculpas a los vecinos y vecinas afectados por esta situación.

La concejala de Urbanismo y Obras Públicas, Rocío Vega, ha subrayado la prioridad otorgada a esta intervención y el perjuicio que generan estos delitos en la comunidad. «Este tipo de actos delictivos no solo han generado un perjuicio económico al municipio, sino que también han afectado a la seguridad de quienes circulan o viven en las inmediaciones». «Desde el Ayuntamiento hemos priorizado esta intervención, pese a que, como en todos los procedimientos administrativos, hemos tenido que seguir los trámites necesarios para la contratación de la actuación, lo que en ocasiones ha provocado ciertos retrasos».

Asimismo, la edil ha remarcado el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras públicas, así como con la prevención de actos vandálicos mediante soluciones técnicas que dificulten nuevas sustracciones.

El Ayuntamiento ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para comunicar cualquier actividad sospechosa o incidencia que pueda poner en riesgo el mobiliario urbano o la seguridad del vecindario. Se ha recordado que la protección del patrimonio público ha sido y es una responsabilidad compartida.