Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde visita un centro educativo del municipio. IDEAL

La Mojonera refuerza el mantenimiento de los centros educativos

El Consistorio refuerza los trabajos de pintura, limpieza y fondeo en centros del municipio de cara al inicio del curso

J. C.

La Mojonera

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:42

El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo distintas labores de mejora en los centros escolares del municipio con el objetivo de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso académico.

El alcalde, José Miguel Hernández, y la concejala de Servicios Sociales, Infancia y Juventud, Salud, Empleo y Educación, Ana María Morales Cano, han visitado el CEIP 10 de Abril, donde durante el verano se han desarrollado trabajos de pintura, comprobando de primera mano el resultado de estas intervenciones.

En paralelo, el Consistorio está culminando tareas de fondeo, limpieza de patios y reparaciones en instalaciones, entre ellas la guardería municipal, donde se ha actuado para subsanar los desperfectos provocados por el movimiento sísmico que levantó parte del pavimento.

El alcalde, José Miguel Hernández, ha resaltado que «estas actuaciones nos permiten ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa y garantizar que el arranque del curso se desarrolle con total normalidad en todos los centros del municipio».

Morales Cano ha destacado que «nuestro objetivo es que los niños y niñas de La Mojonera puedan comenzar el curso en entornos seguros, cómodos y adecuados para su desarrollo». «Por eso, cada verano reforzamos el mantenimiento de los centros, atendiendo las necesidades que nos trasladan los equipos directivos y las familias», ha añadido.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad escolar, facilitando que el arranque del curso se produzca en las mejores condiciones posibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  4. 4 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  5. 5

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  8. 8

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mojonera refuerza el mantenimiento de los centros educativos

La Mojonera refuerza el mantenimiento de los centros educativos