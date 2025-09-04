La Mojonera refuerza el mantenimiento de los centros educativos El Consistorio refuerza los trabajos de pintura, limpieza y fondeo en centros del municipio de cara al inicio del curso

J. C. La Mojonera Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:42

El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo distintas labores de mejora en los centros escolares del municipio con el objetivo de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso académico.

El alcalde, José Miguel Hernández, y la concejala de Servicios Sociales, Infancia y Juventud, Salud, Empleo y Educación, Ana María Morales Cano, han visitado el CEIP 10 de Abril, donde durante el verano se han desarrollado trabajos de pintura, comprobando de primera mano el resultado de estas intervenciones.

En paralelo, el Consistorio está culminando tareas de fondeo, limpieza de patios y reparaciones en instalaciones, entre ellas la guardería municipal, donde se ha actuado para subsanar los desperfectos provocados por el movimiento sísmico que levantó parte del pavimento.

El alcalde, José Miguel Hernández, ha resaltado que «estas actuaciones nos permiten ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa y garantizar que el arranque del curso se desarrolle con total normalidad en todos los centros del municipio».

Morales Cano ha destacado que «nuestro objetivo es que los niños y niñas de La Mojonera puedan comenzar el curso en entornos seguros, cómodos y adecuados para su desarrollo». «Por eso, cada verano reforzamos el mantenimiento de los centros, atendiendo las necesidades que nos trasladan los equipos directivos y las familias», ha añadido.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad escolar, facilitando que el arranque del curso se produzca en las mejores condiciones posibles.