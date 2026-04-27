La Mojonera refuerza su apuesta por la seguridad ciudadana

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, participó en el XIX Congreso de AJDEPLA (Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de ... Andalucía), celebrado en la provincia de Almería, un foro de carácter técnico y profesional que reunió a responsables municipales, mandos policiales y expertos en seguridad de toda la comunidad autónoma.

Durante el encuentro, se abordaron cuestiones clave relacionadas con la evolución de los modelos de seguridad ciudadana, la aplicación de nuevas normativas y la mejora de la coordinación entre administraciones, elementos fundamentales para avanzar hacia una gestión más eficaz, cercana y adaptada a las necesidades actuales de los municipios.

La participación del Ayuntamiento de La Mojonera en este congreso refuerza su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con la modernización de los cuerpos de Policía Local, entendidos como piezas esenciales en la protección y el bienestar de la ciudadanía.

En este contexto, el alcalde subrayó que «la seguridad es un pilar fundamental en la calidad de vida de nuestros vecinos, y encuentros como este nos permiten seguir avanzando en coordinación, innovación y eficacia, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible desde nuestras Policías Locales».

Importancia del foro

Asimismo, José Miguel Hernández puso en valor la importancia de este tipo de foros para compartir experiencias y establecer líneas de colaboración entre municipios, fortaleciendo la cooperación con otras administraciones y entidades en materia de seguridad y gestión pública.

La asistencia a este congreso se enmarca en la línea de trabajo del equipo de Gobierno de La Mojonera, centrada en reforzar los recursos, la formación y la coordinación de los cuerpos de seguridad, apostando por un modelo de municipio más seguro, preparado y conectado con el conjunto del territorio.

Este tipo de iniciativas consolidan el papel activo de La Mojonera en el ámbito institucional andaluz, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas basadas en la colaboración, el intercambio de conocimiento y la mejora constante de los servicios municipales.

A su vez, el Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en la puesta en marcha del sistema de cámaras de videovigilancia y control de tráfico en el municipio, una actuación estratégica destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la convivencia. El sistema incluirá cámaras de videovigilancia, control de accesos, reconocimiento de matrículas y un sistema centralizado que facilitará la labor de la Policía Local, mejorando su capacidad de respuesta y prevención.

El proyecto contempla la instalación de estos dispositivos en 21 puntos estratégicos del municipio, seleccionados en función de criterios de seguridad y control del tráfico, lo que permitirá una mayor cobertura del término municipal y una supervisión más eficaz de las zonas de mayor tránsito.