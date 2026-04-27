Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de La Mojonera asiste a este foro de seguridad celebrado en la provincia de Almería. IDEAL

La Mojonera refuerza su apuesta por la seguridad ciudadana

El alcalde, José Miguel Hernández, participa en este encuentro provincial para impulsar la cooperación entre municipios y la modernización de las Policías Locales

Javier Cortés

La Mojonera

Lunes, 27 de abril 2026, 18:23

Comenta

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, participó en el XIX Congreso de AJDEPLA (Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de ... Andalucía), celebrado en la provincia de Almería, un foro de carácter técnico y profesional que reunió a responsables municipales, mandos policiales y expertos en seguridad de toda la comunidad autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta por tormentas fuertes y lluvias de barro en Granada: horas clave y zonas en riesgo
  2. 2 Muere el médico granadino Salvador Castillo, ex del Granada CF entre otros
  3. 3 «Siempre guardo la aguja en la nevera del bar, con las cervezas»
  4. 4 El pueblo abandonado entre Granada y Málaga que se ha convertido en un fenómeno turístico
  5. 5 El supermercado más barato abre nueva tienda en Granada y regala vino a los clientes
  6. 6 Clava una navaja a una turista en el tobillo mientras estaba haciendo fotos en un mirador de Granada
  7. 7 La gran oferta de Carrefour en el aceite de oliva virgen extra del mayor productor andaluz
  8. 8 Acusan a un chapuzas de fingir ser constructor y hacer una casa inhabitable en Pinos Puente
  9. 9 Así es el nuevo Ferial de Almanjáyar que estará listo para el Corpus
  10. 10

    Estos son los días que las guarderías de Granada irán a la huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mojonera refuerza su apuesta por la seguridad ciudadana

La Mojonera refuerza su apuesta por la seguridad ciudadana