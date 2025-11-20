Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

En la firma del convenio IDEAL

La Mojonera refuerza su apoyo al club de baloncesto con un nuevo convenio de colaboración

La firma consolida el compromiso municipal con el deporte local y reconoce el histórico ascenso del equipo sénior a Liga Nacional

J. C.

La Mojonera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:14

El Ayuntamiento de La Mojonera y el Club Baloncesto La Mojonera han formalizado un nuevo convenio de colaboración que permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, formativo y social de una entidad que se ha convertido en un referente provincial. Con esta firma, el municipio reafirma su compromiso con la promoción del deporte como herramienta de cohesión, salud y desarrollo para niños, jóvenes y adultos.

