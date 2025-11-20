La Mojonera refuerza su apoyo al club de baloncesto con un nuevo convenio de colaboración

El Ayuntamiento de La Mojonera y el Club Baloncesto La Mojonera han formalizado un nuevo convenio de colaboración que permitirá seguir impulsando el crecimiento deportivo, ... formativo y social de una entidad que se ha convertido en un referente provincial. Con esta firma, el municipio reafirma su compromiso con la promoción del deporte como herramienta de cohesión, salud y desarrollo para niños, jóvenes y adultos.

La firma ha sido acompañada por un encuentro entre el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y el presidente del club, en el que ambos han compartido impresiones sobre la evolución de la entidad y los retos que afronta para la próxima temporada.

De esta manera, el alcalde ha destacado la importancia de este convenio para el presente y el futuro del club, subrayando que «es fundamental para que el Club Baloncesto La Mojonera siga avanzando y consolidando su estructura deportiva. Es una entidad que trabaja con ilusión, disciplina y un compromiso admirable, y sin esta colaboración institucional sería muy difícil mantener el nivel al que compite actualmente«.

Asimismo, el regidor ha resaltado el valor del deporte como inversión social, «apostamos muy en serio por el deporte. No sólo por lo que supone en términos de competición, sino por todo lo que aporta a las familias, a los jóvenes y al municipio». «El baloncesto en La Mojonera es un ejemplo claro de cómo el esfuerzo colectivo puede situar a un pueblo pequeño en la élite del deporte almeriense«, ha ratificado Hernández.

El Club Baloncesto La Mojonera vive uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Este año, por primera vez en su historia, el equipo sénior masculino ha ascendido a Liga Nacional, un logro que supone un salto competitivo sin precedentes. Además, el club mantiene presencia tanto en categoría nacional femenina como masculina, situando a La Mojonera entre los municipios con mayor proyección deportiva de la provincia.

En este sentido, Hernández ha remarcado que «para un municipio del tamaño de La Mojonera, poder decir que contamos con equipos en categorías nacionales, tanto masculino como femenino, es algo que nos refuerza y nos enorgullece». «Detrás hay mucho trabajo, dedicación, esfuerzo de los deportistas, de las familias y del equipo técnico. Tenemos claro que este Ayuntamiento va a seguir a su lado«.

El convenio firmado permitirá reforzar diversas áreas de la actividad del club, desde la estructura formativa y el trabajo con la cantera hasta las necesidades de desplazamiento, material y organización deportiva. Con ello, el Consistorio contribuye a que la entidad pueda seguir desarrollando con normalidad su calendario de entrenamientos, competiciones y actividades vinculadas al baloncesto escolar y federado.

Con esta colaboración, el equipo de Gobierno reafirma su firme apuesta por el deporte como vector de bienestar social, crecimiento personal y promoción del municipio, poniendo en valor el ejemplo de superación y esfuerzo colectivo que representa el Club Baloncesto La Mojonera.