La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas

El Ayuntamiento de La Mojonera ha sido incluido en el Plan Savia 2024-2027 de la Diputación Provincial de Almería, un programa de asistencia económica ... en especie destinado al suministro de plantas forestales y ornamentales procedentes del Vivero Provincial, con el fin de crear, regenerar y mejorar zonas verdes en los municipios. Según la resolución aprobada por el Pleno de la Diputación, La Mojonera recibirá 1.258 plantas, por un valor total de 9.939 euros.

Esta dotación permitirá al Ayuntamiento continuar ampliando y renovando diferentes espacios ajardinados, reforzando la apuesta municipal por un entorno urbano más amable, saludable y sostenible.

La concejala de Servicios Urbanos, Rocío Vega, ha destacado que esta ayuda supone «un impulso importante para seguir mejorando la imagen del municipio y avanzar en la creación de zonas verdes que aporten bienestar a nuestros vecinos».

En este sentido, ha explicado que el área ya trabaja en la planificación de las nuevas plantaciones, priorizando espacios muy transitados, áreas en proceso de renovación y puntos donde la vegetación contribuya a generar sombra y confort ambiental.

Vega ha subrayado que «esta colaboración es esencial para que municipios como el nuestro puedan acceder a recursos que mejoran el día a día de la ciudadanía», señalando que la incorporación de nuevas especies ornamentales y forestales «nos permitirá seguir avanzando hacia un urbanismo más integrador, verde y respetuoso con el medio ambiente».

El Plan Savia, que contempla un total de 36.321 plantas distribuidas por municipios de toda la provincia, constituye una iniciativa provincial orientada a apoyar a los ayuntamientos en la mejora de sus parques, jardines y espacios públicos. «Seguiremos trabajando para que La Mojonera cuente con zonas verdes de calidad, bien cuidadas y accesibles, que inviten al disfrute, al paseo y al encuentro», ha concluido la concejala.