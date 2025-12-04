Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

La edil de Servicios Urbanos, Rocío Vega, ha destacado que esta ayuda supone «un impulso importante para seguir mejorando la imagen del municipio». IDEAL

La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas

El municipio incorpora 1.258 ejemplares gracias al Plan Savia de Diputación, una dotación valorada en casi 10.000 euros

J. C.

La Mojonera

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:25

El Ayuntamiento de La Mojonera ha sido incluido en el Plan Savia 2024-2027 de la Diputación Provincial de Almería, un programa de asistencia económica ... en especie destinado al suministro de plantas forestales y ornamentales procedentes del Vivero Provincial, con el fin de crear, regenerar y mejorar zonas verdes en los municipios. Según la resolución aprobada por el Pleno de la Diputación, La Mojonera recibirá 1.258 plantas, por un valor total de 9.939 euros.

