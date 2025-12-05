Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las mociones relativas a la Agricultura y a Educación fueron aprobadas por unanimidad en el Pleno. IDEAL

La Mojonera reclama actuaciones urgentes en materia educativa y en el sector agrícola

La instalación de una puerta de emergencia en el ala norte del CEIP Ángel Frigola y la viabilidad de un comedor escolar fueron algunas propuestas

J. Cortés

La Mojonera

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

El Ayuntamiento de La Mojonera ha celebrado esta mañana su sesión plenaria ordinaria, en la que se han aprobado por unanimidad dos mociones de especial ... relevancia: una para la defensa del sector agrícola frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, y otra relativa a actuaciones urgentes en varios centros educativos del municipio. Estos acuerdos se han complementado con la aprobación de modificaciones de ordenanzas fiscales, la actualización del PGOU y otros puntos de gestión municipal.

