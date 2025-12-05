La Mojonera reclama actuaciones urgentes en materia educativa y en el sector agrícola

El Ayuntamiento de La Mojonera ha celebrado esta mañana su sesión plenaria ordinaria, en la que se han aprobado por unanimidad dos mociones de especial ... relevancia: una para la defensa del sector agrícola frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, y otra relativa a actuaciones urgentes en varios centros educativos del municipio. Estos acuerdos se han complementado con la aprobación de modificaciones de ordenanzas fiscales, la actualización del PGOU y otros puntos de gestión municipal.

La primera de las mociones abordadas, presentada por el Grupo Municipal Tod@s, fija la posición del Ayuntamiento frente al nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye los territorios del Sáhara Occidental pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 4 de octubre de 2024 que declaró ilegal dicha inclusión.

El texto advierte de que permitir la certificación marroquí de productos procedentes de esos territorios genera un precedente de competencia desleal, al competir estos productos en el mercado europeo sin cumplir los mismos requisitos laborales, ambientales y sanitarios que se exigen a los agricultores europeos. También se subraya el impacto económico ya observable: las exportaciones españolas de tomate han caído un 25 por ciento en los últimos diez años, mientras las importaciones desde Marruecos han aumentado un 269 por ciento; a ello se suma que solo el 0,0082 por ciento de las importaciones agrícolas de terceros países se inspecciona en frontera.

La moción aprobada insta, entre otras medidas, a excluir el Sáhara Occidental de cualquier acuerdo comercial con Marruecos, reforzar los controles fitosanitarios y garantizar que ningún producto importado acceda al mercado europeo sin cumplir los estándares exigidos a los productores comunitarios.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha agradecido la unanimidad alcanzada al señalar que «la agricultura es la base económica de La Mojonera y no vamos a permanecer en silencio cuando decisiones externas pueden poner en riesgo el futuro de miles de familias. Europa debe proteger a quienes producen con garantías y sostienen la economía de nuestros pueblos».

Educación

También por unanimidad se ha aprobado la moción del Grupo Municipal Tod@s en materia educativa, que reclama a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía actuaciones urgentes en distintos centros del municipio.

El texto solicita la reforma integral de la pista deportiva del CEIP San Pedro Apóstol, que presenta deficiencias estructurales significativas. Aunque no es competencia directa municipal, el Ayuntamiento ha asumido la financiación y encargo de la redacción del proyecto técnico, actualmente en revisión por el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial.

Asimismo, se pide la instalación de una puerta de emergencia en el ala norte del CEIP Ángel Frigola, al considerarse imprescindible para garantizar una evacuación segura en caso de incendio u otros riesgos.

La moción incluye también la solicitud de un estudio de viabilidad para la implantación de un comedor escolar en el colegio de Venta del Viso, una demanda reiterada por las familias y clave para favorecer la conciliación.

El alcalde ha explicado que «llevamos tiempo trabajando junto a los equipos directivos y las familias, pero hay cuestiones que requieren una actuación directa de la Junta. Hablamos de seguridad, de bienestar, de igualdad de oportunidades. Los niños y niñas de La Mojonera merecen centros a la altura de sus necesidades».

Ordenanzas

El Pleno ha aprobado diversas modificaciones de ordenanzas fiscales relativas al Cementerio Municipal, la expedición de documentos administrativos, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como el establecimiento del precio público del servicio de guarderías municipales. Estas revisiones permitirán adaptar la normativa a las necesidades actuales y mejorar la gestión de los servicios públicos.

En materia de urbanismo, se ha dado un paso relevante con la aprobación definitiva de la Innovación nº 11 del PGOU, una herramienta clave para planificar el crecimiento local y ordenar los suelos residenciales, productivos y dotacionales del municipio.

«Estamos actualizando nuestro marco fiscal y urbanístico para responder de forma responsable a las demandas del municipio», ha afirmado el alcalde. «Se trata de mejorar los servicios, planificar bien nuestro territorio y acompañar el desarrollo de La Mojonera».

Otros acuerdos

La sesión plenaria ha incluido igualmente la revisión del marco económico del contrato de abastecimiento de agua y alcantarillado con la empresa Hidralia, para garantizar la sostenibilidad del servicio, y la autorización de compatibilidad del arquitecto técnico municipal para el ejercicio ocasional de actividad privada, conforme a la normativa vigente.

Para el alcalde, se trata de un pleno «con acuerdos muy importantes, que combinan la defensa de sectores fundamentales como la agricultura y la educación con decisiones de gestión diaria que repercuten directamente en la calidad de los servicios que reciben nuestros vecinos». Junto a ello, ha apostillado que «la unanimidad en las dos mociones demuestra que, cuando se trata de La Mojonera, somos capaces de anteponer el interés general a cualquier diferencia política».