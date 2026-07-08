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La Mojonera publica la convocatoria para tres plazas de Policía Local

Una oportunidad de empleo público para quienes estén preparando su acceso a la Policía Local

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Toma de posesión de un agente de Policía Local en prácticas.

Javier Cortés

La Mojonera

El Ayuntamiento de La Mojonera publicó íntegramente las bases para la provisión de 3 plazas de Policía Local, como funcionario/a de carrera, mediante turno ... libre y sistema de oposición. Una oportunidad de empleo público para quienes estén preparando su acceso a la Policía Local.

Entre los requisitos recogidos en las bases figuran: el tener la nacionalidad española, haber cumplido 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente y contar con los permisos de conducir A2 y B, sin restricciones para vehículos automáticos. Además, es necesario carecer de antecedentes penales por delito doloso y compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.

Las tasas de examen son en cuanto a tarifa general unos 25 euros, y en cuanto a tarifa reducida para personas demandantes de empleo, unos 12,50 euros.

Fase de oposición

El proceso selectivo constará de cuatro pruebas eliminatorias: la prueba de aptitud física, la prueba de conocimientos, la prueba psicotécnica y el reconocimiento médico. A su vez, el plazo de solicitudes aún no está abierto. Se abrirá durante 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de La Mojonera. A su vez, las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del 6 de julio de 2026.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera animan a todas las personas interesadas a consultar la convocatoria, revisar los requisitos y comenzar su preparación.

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