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Una de las vistas panorámicas de la Envía de Vícar. IDEAL

La Mojonera prepara un viaje de convivencia al Spa de la Envía con comida en Felix

Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril, con salida desde el Ayuntamiento a las 9.15 horas y con recogida en la Venta del Viso a las 9.30 horas

Javier Cortés

La Mojonera

Sábado, 11 de abril 2026, 18:30

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El Ayuntamiento de La Mojonera anunció en redes una salida al Spa de La Envía con comida en Félix, una actividad muy demandada que vuelve ... tras el éxito del año pasado.

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