La Mojonera prepara un viaje de convivencia al Spa de la Envía con comida en Felix

El Ayuntamiento de La Mojonera anunció en redes una salida al Spa de La Envía con comida en Félix, una actividad muy demandada que vuelve ... tras el éxito del año pasado.

Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril, con salida desde el Ayuntamiento a las 9.15 horas y con recogida en la Venta del Viso a las 9.30 horas.

Está previsto que la llegada a la Envía de Vícar sea sobre las 10.00 horas aproximadamente y la salida con dirección hacia Félix para realizar la comida sea sobre las 12.30 horas, siendo la comida a partir de las 13.30 horas (el menú cuesta 23 euros) y ya finalizaría la jornada con el regreso a La Mojonera sobre las 16.00 horas.

Con esta iniciativa, el Consistorio mojonero contribuye con actividades variopintas con el objetivo de reforzar el conocimiento de otros municipios. Para más información y reservas sobre esta actividad es necesario acercarse al Centro de Promoción Social, en la calle Olivos, número 17, teniendo preferencia las vecinas de La Mojonera y Venta del Viso, y siendo plazas limitadas.