La Mojonera prepara un viaje de convivencia al Spa de la Envía con comida en Felix
Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril, con salida desde el Ayuntamiento a las 9.15 horas y con recogida en la Venta del Viso a las 9.30 horas
Javier Cortés
La Mojonera
Sábado, 11 de abril 2026, 18:30
El Ayuntamiento de La Mojonera anunció en redes una salida al Spa de La Envía con comida en Félix, una actividad muy demandada que vuelve ... tras el éxito del año pasado.
Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril, con salida desde el Ayuntamiento a las 9.15 horas y con recogida en la Venta del Viso a las 9.30 horas.
Está previsto que la llegada a la Envía de Vícar sea sobre las 10.00 horas aproximadamente y la salida con dirección hacia Félix para realizar la comida sea sobre las 12.30 horas, siendo la comida a partir de las 13.30 horas (el menú cuesta 23 euros) y ya finalizaría la jornada con el regreso a La Mojonera sobre las 16.00 horas.
Con esta iniciativa, el Consistorio mojonero contribuye con actividades variopintas con el objetivo de reforzar el conocimiento de otros municipios. Para más información y reservas sobre esta actividad es necesario acercarse al Centro de Promoción Social, en la calle Olivos, número 17, teniendo preferencia las vecinas de La Mojonera y Venta del Viso, y siendo plazas limitadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión