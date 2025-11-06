Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador. R. I.

La Mojonera prepara un viaje a la cala de Mijas para enero

Para las solicitudes están solo dos días disponibles: el 3 y el 4 de noviembre

J. C.

La Mojonera

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

El Ayuntamiento de La Mojonera prepara un viaje muy especial a la Cala de Mijas, en Málaga, con la colaboración de la Diputación Provincial de ... Almería. Este viaje será para tres días, del domingo 18 al martes 20 de enero de 2026 y se encuentra dirigido a mayores de 65 años, en buen estado de salud y sin enfermedades contagiosas.

