La Mojonera prepara un viaje a la cala de Mijas para enero

El Ayuntamiento de La Mojonera prepara un viaje muy especial a la Cala de Mijas, en Málaga, con la colaboración de la Diputación Provincial de ... Almería. Este viaje será para tres días, del domingo 18 al martes 20 de enero de 2026 y se encuentra dirigido a mayores de 65 años, en buen estado de salud y sin enfermedades contagiosas.

Desde el Consistorio informan que para esta excursión no tendrán prioridad quienes participaron en el viaje de la edición anterior a Almuñécar y que se disponen de 38 plazas.

Para las solicitudes están solo dos días disponibles: el 3 y el 4 de noviembre y se puede solicitar este viaje en el Centro de Promoción Social (situada en la calle Oliveros, número 17) y en la oficina de Registro de La Venta del Viso (ubicada en la calle Salvador Dalí ) o al teléfono 950330505.

Si hay más solicitudes que plazas se hará sorteo el 5 de noviembre a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Asimismo, las personas seleccionadas, serán avisadas y deberán abonar 30 euros por el coste del viaje a esta localidad.