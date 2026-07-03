La Mojonera prepara una excursión al parque acuático Aquatropic, en Almuñécar
Las personas interesadas pueden realizar su reserva o solicitar más información en Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Mojonera
Javier Cortés
La Mojonera
El Ayuntamiento de La Mojonera organiza una salida al parque acuático Aquatropic, en Almuñécar, para disfrutar de una jornada diferente, refrescante y en convivencia. Este ... evento está previsto que se realice el próximo miércoles, 9 de julio, con salida desde el Ayuntamiento de La Mojonera a las 08.30 horas.
Para la excursión al parque acuático hay plazas limitadas y siendo el precio por persona de unos 20 euros. Las personas interesadas pueden realizar su reserva o solicitar más información en Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Mojonera o llamando al 950 330 505.
El objetivo es que sea un día para compartir, pasarlo bien y empezar julio con agua, diversión y buen ambiente.