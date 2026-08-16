La Mojonera prepara una excursión a la Geoda de Pulpí

El Ayuntamiento de La Mojonera organiza para el próximo 2 de septiembre una excursión para conocer uno de los espacios naturales más sorprendentes de la ... provincia de Almería. La jornada incluye la entrada a la Geoda de Pulpí y la comida en Antas. Las salidas están previstas para las 8.15 horas, desde el Ayuntamiento de La Mojonera y a las 8.30 horas, desde la oficina de Cajamar de La Venta del Viso.

Esta actividad costará unos 30 euros, con entrada y comida incluidas. Para realizar la visita es necesario llevar ropa deportiva y calzado deportivo cerrado. La edad mínima para acceder a la Geoda es de más de 8 años.

En el caso de los menores, las familias deberán presentar una copia del DNI y cumplimentar una autorización. Para más información y reservas es necesario acercarse a Servicios Sociales de La Mojonera, ubicado en la calle Olivos, 17 y llamando al 661 063 618.

Por otro lado, la Venta del Viso, pedanía de La Mojonera, contará el sábado 12 de septiembre con una nueva Ruta Ciclista Urbana con motivo de las Fiestas de La Venta del Viso 2026. La jornada empezará a las 10.00 horas con salida desde la capilla.

Para las inscripciones para realizar esta actividad es hasta el próximo viernes, 21 de agosto, a través del número de teléfono 627 043 717. Para las personas que participen en el evento se les regalará una camiseta, una mochila y un desayuno saludable. Además, se sortearán una bicicleta y muchas más sorpresas.