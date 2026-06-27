La Mojonera prepara su día grande por San Pedro Apóstol

Este domingo, La Mojonera prepara su gran día por San Pedro Apóstol con una gran jornada llena de actividades para todos los públicos. El día ... comenzará con el Parque de ocio infantil con agua en la Carpa Municipal a partir de las 10.30 horas. Luego se proseguirá con los juegos tradicionales, tales como pucheros, tracas japonesas y carrera de cintas, entre otros, sobre las 11.30 horas. A continuación, se realizará la Fiesta de la espuma con un camión de bomberos y dará comienzo la Feria del mediodía en la Plaza de los pueblos y en los bares de la localidad.

A partir de las 14.00 horas, Rumba Kimbao realizará una actuación musical en la Plaza de los Pueblos, y hora y media después, dará comienzo la sesión dj Gero. Ya bien entrada la tarda, La Mojonera tiene previsto la ofrenda floral en honor a la Virgen de Fátima y San Pedro Apóstol a las 19.30 horas.

Más adelante, se celebrará el gran concurso del desfile de carrozas, que estará acompañada por pasacalles infantil los Súper Héroes de Leyenda Show, el grupo de baile María Carricondo, el grupo de baile Kalesi, la Escuela de baile moderno Burbujas Mojonera, el pasacalles Yera Teatro y el Club de gimnasia rítmica La Mojonera, entre otros.

Para finalizar las Fiestas de La Mojonera, el municipio contará con una verbena popular amenizada por la Orquesta El Norte y por una actuación musical del dj Gero, ambos eventos se realizarán en la Plaza de los Pueblos. Además, el municipio contó con el recorrido del tren turístico por las calles de la localidad (de 10.30 horas a 13.30 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas).

Por otro lado, el municipio contó con distintas actividades durante estos festejos, tales como sesión de los djs 'Indocumentados', 'Jarana' y 'Jesús Guijarro', coronación de Reyes, Reinas y Príncipe San Pedro y el tradicional encendido de luces.