La Mojonera pone en marcha los Talleres de Envejecimiento Activo

Javier Cortés La Mojonera 21/09/2026 a las 13:23h.

El Ayuntamiento de La Mojonera, junto a la Diputación de Almería, pone en marcha los Talleres de Envejecimiento Activo, una propuesta pensada para seguir cuidando ... la salud, mantenerse en movimiento, compartir experiencias y disfrutar de actividades en buena compañía.