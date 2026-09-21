La Mojonera pone en marcha los Talleres de Envejecimiento Activo
Estos talleres son una oportunidad para mantenerse activo, aprender, relacionarse y disfrutar de esta etapa con energía y bienestar
Javier Cortés
La Mojonera
El Ayuntamiento de La Mojonera, junto a la Diputación de Almería, pone en marcha los Talleres de Envejecimiento Activo, una propuesta pensada para seguir cuidando ... la salud, mantenerse en movimiento, compartir experiencias y disfrutar de actividades en buena compañía.
Los cursos se realizarán los lunes y los viernes, a partir de las 18.15 horas de la tarde. Comenzaron el pasado 18 de septiembre y estarán hasta el 18 de diciembre de 2026. Estos talleres son una oportunidad para mantenerse activo, aprender, relacionarse y disfrutar de esta etapa con energía y bienestar. Porque mantenerse activo también es cuidarse, compartir y seguir sumando experiencias.