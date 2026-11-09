La Mojonera pone en marcha la renovación de parterres municipales

El área de Urbanismo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de La Mojonera, dirigida por Rocío del Alba Vega Martínez, puso en marcha la renovación de ... los parterres municipales, con trabajos de acondicionamiento del terreno e instalación de césped artificial resistente al uso cotidiano.

La actuación permitirá prescindir del riego del césped en estas superficies y dedicar a otras tareas de mantenimiento las horas que el personal municipal empleaba en regarlas manualmente.

La falta de riego automatizado, la sombra del arbolado y el tránsito habitual han dificultado el mantenimiento del césped natural y de las plantas tapizantes. La intervención busca dar respuesta a estas circunstancias y facilitar el disfrute vecinal de los espacios acondicionados.

Así, al Diputación de Almería aprobó en Junta de Gobierno la licitación de las obras de reparación y climatización de la piscina municipal de La Mojonera. El proyecto, que se incluye dentro de los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto de 1.700.000 euros y renovará esta infraestructura en un plazo de 18 meses.

Las actuaciones contemplan la demolición parcial de las instalaciones actuales y la reforma del vaso exterior. La intervención incluye la climatización del recinto para posibilitar el uso de la piscina de forma continuada durante todo el año.

La obra se plantea como una renovación integral del recinto. Se demolerá buena parte de la edificación actual y, sobre el mismo emplazamiento, se levantará el nuevo edificio, que se amplía en la zona donde irá la nueva piscina climatizada.

Esta tendrá un vaso cubierto de 77 metros cuadrados dentro de una zona climatizada de unos 126 metros cuadrados, pensada para poder nadar en los meses de invierno, con un uso orientado a la salud y a la rehabilitación, especialmente de las personas mayores.

El proyecto añade también una sala polivalente de más de 110 metros cuadrados, hasta ahora inexistente, que permitirá organizar actividades deportivas y otras de distinto tipo. Junto a ella se construirá una cafetería con acceso independiente desde la calle, de modo que pueda abrir al público en general.

A ello se suman los vestuarios accesibles, los aseos, una enfermería, almacenes y los cuartos técnicos necesarios para las instalaciones. En la piscina exterior se reformará el vaso principal, que se mantendrá en la misma ubicación, pero se adaptará a la normativa actual, y la piscina infantil se traslada a otro punto del recinto.