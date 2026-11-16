La Mojonera pide que a los vecinos les asignen el servicio de Urgencias de Roquetas

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Salud, Ana Morales, mantuvieron hace unos días una nueva reunión con el delegado ... territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y el gerente del Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López, para revisar las mejoras realizadas y trasladar las necesidades del municipio.

El alcalde insistió en que los vecinos y vecinas de La Mojonera puedan tener asignado el servicio de Urgencias del nuevo hospital de Roquetas de Mar. Su proximidad permitiría reducir el tiempo de desplazamiento respecto al Hospital de Poniente. También reclamó una mejora en la disponibilidad del servicio de ambulancias para agilizar la respuesta ante las emergencias.

Además, tras las peticiones planteadas en encuentros anteriores, el centro de salud del municipio cuenta con un nuevo equipo de medicina y enfermería. Este refuerzo, junto con la cobertura de las ausencias de profesionales, permitió ampliar las citas disponibles y mejorar la atención a los pacientes.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Mojonera reiteró la necesidad de ampliar las instalaciones y señaló que existen terrenos colindantes al norte para este fin. El Distrito Sanitario se comprometió a elaborar el estudio funcional que permita definir las necesidades y planificar la ampliación. Por su parte, el Consistorio iniciará los trámites necesarios para la cesión de los terrenos. El proyecto deberá completar las correspondientes autorizaciones y aprobaciones antes de su ejecución.

A su vez, el alcalde agradeció que la limpieza del centro haya pasado a prestarse mediante una empresa financiada por la Consejería de Salud. Con ello, el Ayuntamiento puede destinar el personal municipal que asumía esta tarea a otras dependencias.

Por otro lado, el área de Urbanismo y Servicios Urbanos de La Mojonera, dirigida por Rocío del Alba Vega Martínez, puso en marcha la renovación de los parterres municipales, con trabajos de acondicionamiento del terreno e instalación de césped artificial resistente al uso cotidiano.

La actuación permitirá prescindir del riego del césped en estas superficies y dedicar a otras tareas de mantenimiento las horas que el personal municipal empleaba en regarlas manualmente.

La falta de riego automatizado, la sombra del arbolado y el tránsito habitual dificultaron el mantenimiento del césped natural y de las plantas. La intervención busca dar respuesta a estas circunstancias.