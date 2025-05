La Mojonera pide reforzar la vigilancia durante todas las Fiestas Patronales

J. Cortés La Mojonera Lunes, 12 de mayo 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Mojonera celebró hace unos días una sesión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, José Miguel Hernández, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández. Durante el encuentro se destacó la evolución positiva de los datos de criminalidad en el municipio, con una reducción del 45 por ciento en el número de denuncias respecto al primer trimestre del año anterior.

Seguridad

El alcalde afirmó que «La Mojonera no es un municipio inseguro» y recordó que, aunque en 2023 se registró una racha de robos, «esa situación no se ha repetido». «La percepción de seguridad también se nota en la calle», subrayó. El primer edil confirmó que el subdelegado del Gobierno señaló que «decir que La Mojonera es insegura no se ajusta a la realidad» y «ha detallado que el leve repunte de cifras en ciertos momentos responde a variaciones estacionales», pero que el municipio se encuentra por «debajo de la media nacional».

En este sentido, pusieron el foco, tanto subdelegación del Gobierno como representantes de la Guardia Civil, en los delitos telemáticos, ya que ahora son ahora el mayor motivo de preocupación a nivel general, aunque en La Mojonera su evolución no es especialmente negativa.

Buena situación

Los responsables de la Benemérita y Policía Local destacaron que no aumentaron los hurtos, los robos en el campo ni los casos de violencia de género, lo que reafirma la buena situación en materia de seguridad ciudadana.

Respecto a las próximas fiestas patronales de San Pedro y de La Venta del Viso, el alcalde informó de que este año no habrá conciertos multitudinarios. No obstante, solicitó la presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC), especialmente durante la madrugada, para evitar incidentes como la pelea puntual ocurrida en 2024.

El comandante jefe de la Compañía de El Ejido, Jesús Ricardo Mira, y el jefe de la Policía Local, Miguel Berenguel, confirmaron que se reforzará la vigilancia, y el subdelegado propuso que desde el Ayuntamiento se informe con antelación de los momentos críticos para distribuir los recursos de forma eficaz. La reunión contó con la participación de representantes de la Guardia Civil, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, incluyendo a la concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Ruiz.

Por otro lado, el Ayuntamiento de La Mojonera dio un paso adelante en la mejora y conservación de sus infraestructuras deportivas. La inversión, que asciende a 2.770 euros, permitirá realizar una intervención exhaustiva en el campo de fútbol 11, los dos campos de fútbol 7 y las tres pistas de pádel del municipio. Unas labores que realizará la empresa adjudicataria, Instalaciones Deportivas Mida S.L., pasando a ser la responsable del mantenimiento integral de los espacios deportivos municipales.