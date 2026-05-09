La Mojonera oferta dos plazas de limpieza en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Mojonera aprobó recientemente las bases para cubrir dos plazas de personal laboral fijo de limpieza y crear una bolsa de empleo ... vinculada a este proceso selectivo.

A su vez, el pasado 6 de mayo, el Consistorio informó que el plazo de presentación de solicitudes aún no había comenzado. El plazo será de 20 días hábiles y empezará a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Las personas interesadas pueden ir preparando la documentación necesaria para presentar su solicitud cuando se abra oficialmente el plazo. En cuanto a los datos principales de la convocatoria son las siguientes: son dos plazas de personal laboral fijo de limpieza, que son correspondientes al Grupo AP, es necesario tener como edad mínima 16 años y contar con el permiso de conducir obligatorio, ya sea AM, A1, A2, A o B.

En cuanto a la tasa de examen son 15 euros. Las personas demandantes de empleo podrán acogerse a una reducción del 50%, conforme a lo previsto en las bases. En cuanto a la documentación a preparar es necesaria la copia del DNI, la copia del permiso de conducir y el justificante del pago de la tasa o documentación acreditativa para la reducción, en su caso. Además, de la documentación relativa a los méritos: títulos, cursos de formación, vida laboral y contratos de trabajo.

En cuanto al temario del proceso selectivo, el programa incluye contenidos relacionados con normativa básica, organización municipal, servicio de limpieza, productos, maquinaria, técnicas de limpieza, gestión de residuos y prevención de riesgos laborales. La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática, a través de la aplicación SELECCIÓN@, en la sede electrónica municipal.