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La Mojonera y Noesso ofrederán orientación sociolaboral a personas en situación de vulnerabilidad

El acuerdo permitirá prestar atención especializada en dependencias municipales mediante itinerarios de inserción y coordinación directa con los servicios públicos locales

R. I.

La Mojonera

Lunes, 30 de marzo 2026, 13:25

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El Ayuntamiento de La Mojonera y la Asociación Noesso han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de acercar servicios de orientación sociolaboral a ... personas del municipio que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. Gracias a este acuerdo, se ofrecerá atención personalizada, diseño de itinerarios de inserción y acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, en coordinación con los recursos municipales.

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