La Mojonera y Noesso ofrederán orientación sociolaboral a personas en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de La Mojonera y la Asociación Noesso han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de acercar servicios de orientación sociolaboral a ... personas del municipio que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social. Gracias a este acuerdo, se ofrecerá atención personalizada, diseño de itinerarios de inserción y acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, en coordinación con los recursos municipales.

El convenio ha sido firmado por el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y el presidente de la Asociación Noesso, Juan Sánchez Miranda. Al acto también han asistido Leo Medina, coordinador de Programas de Inserción de NOESSO; Ana María Morales Cano, concejala de Servicios Sociales y Empleo; y Rosario Hernández, concejala del Área de la Mujer.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha subrayado que «este convenio es una apuesta firme por la igualdad de oportunidades. Acercamos recursos especializados al Ayuntamiento para que ninguna persona se quede atrás por falta de acompañamiento o información».

Por su parte, el presidente de Noesso, Juan Sánchez Miranda, ha señalado que «la orientación sociolaboral eficaz comienza escuchando a cada persona y construyendo con ella un itinerario realista. Con este acuerdo reforzamos la red de apoyo local y la conexión con el tejido circundante».

El servicio incluirá diagnóstico de empleabilidad, itinerarios personalizados, orientación y activación para el empleo, talleres de competencias transversales y digitales, derivación y coordinación con Servicios Sociales, actuaciones desde la perspectiva de igualdad de oportunidades y de género, así como intermediación con empresas y seguimiento en los procesos de inserción. Las atenciones se realizarán en espacios municipales los martes y miércoles de cada semana.

Esta colaboración incorpora además mecanismos de coordinación con las áreas municipales de Servicios Sociales, Empleo y Mujer, con el fin de detectar necesidades de forma temprana, evitar itinerarios fragmentados y optimizar los recursos públicos. Asimismo, se prevé el intercambio de información agregada para evaluar el impacto del programa y mejorar la atención a las personas usuarias.