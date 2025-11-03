La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo diversas labores de mantenimiento y mejora en el Centro Cultural, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones ... unas instalaciones que son punto de encuentro y espacio de referencia para la vida cultural y formativa del municipio.

La intervención comprende trabajos de pintura en las tablas del escenario, el cambio de bambalinas, la puesta a punto del sistema contra incendios, así como la instalación de nuevos aires acondicionados en las salas donde se desarrollan los talleres municipales. También se incorporaron luces LED de seguridad, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, destacó que estas actuaciones responden al compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento continuo de las infraestructuras municipales. Según señaló, «el Centro Cultural es uno de los espacios más utilizados por los vecinos y su buen estado es esencial para que pueda seguir acogiendo actividades en las mejores condiciones». «Nuestro objetivo es que los ciudadanos disfruten de instalaciones seguras, confortables y modernas», reseñó.

Por su parte, la concejala de Cultura, Paqui Pardo, subrayó la importancia de estas mejoras para el desarrollo de la programación cultural y educativa del municipio. En palabras de la concejala, «la actividad del Centro Cultural no se detiene a lo largo del año y es fundamental que el edificio se mantenga en perfecto estado para ofrecer un entorno adecuado a los usuarios de los talleres y al público que asiste a las distintas propuestas culturales».

Desde el Ayuntamiento se remarcó que estos trabajos de mantenimiento periódico son esenciales para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la calidad de los servicios municipales, asegurando que el Centro Cultural continúe siendo un espacio dinámico y acogedor al servicio de todos los vecinos y vecinas.