La reunión fue celebrada la mañana de este martes. IDEAL

La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud

El alcalde reclama además un servicio de urgencias 24 horas y la dotación de ambulancias y más recursos sanitarios para el municipio

J. C.

La Mojonera

Martes, 28 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Salud, Ana Morales, se han reunido con el delegado territorial de Salud y ... Familias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, el gerente del Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López, y la directora de Coordinación de Enfermería, Laura Alonso, para abordar las principales necesidades sanitarias del municipio y exigir a la Junta soluciones concretas en materia de atención sanitaria.

