La Mojonera invierte 1,6 millones de euros para la reforma integral de la Piscina Municipal La instalación tiene como objetivo modernizar sus espacios y mejorar el servicio a la ciudadanía

J. Cortés La Mojonera Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Servicios Urbanos, Rocío Vega, visitaron este miércoles las instalaciones de la piscina municipal junto a responsables de la empresa Aima, adjudicataria de la redacción del proyecto, para tomar mediciones y supervisar los primeros bocetos de la reforma.

La actuación supondrá una inversión de 1,6 millones de euros, financiada a través de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Almería, y permitirá modernizar y adecuar la piscina municipal a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas.

Primer diseño

El equipo de Gobierno ya dispone de un primer diseño sobre el que se introdujeron correcciones en aspectos clave como el tamaño, la capacidad y los vestuarios. Con estas modificaciones, la empresa adjudicataria procederá en las próximas semanas a la redacción definitiva del proyecto.

El alcalde, José Miguel Hernández, destacó que «esta reforma integral supone dar un paso decisivo para recuperar y poner en valor una instalación muy demandada por la ciudadanía, que queremos convertir en un espacio moderno, accesible y preparado para el disfrute de todos».

Por su parte, Vega subrayó que «la piscina municipal es un lugar de encuentro y convivencia, y con esta actuación aseguramos que volverá a estar en las mejores condiciones para que los vecinos puedan disfrutarla como merecen».

Con esta inversión, el Ayuntamiento de La Mojonera reafirma su compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas y con la creación de espacios que fomenten hábitos de vida saludables y fortalezcan la cohesión social en el municipio.

Por otro lado, la seguridad ciudadana fue siempre una prioridad para el Ayuntamiento de La Mojonera. Conscientes de la importancia de garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los vecinos, el equipo de Gobierno dio un paso decisivo al aprobar la puesta en marcha de un proyecto pionero en el municipio: la creación de una red de videovigilancia en 21 ubicaciones estratégicas.

Propuesta

La medida fue aprobada en la Junta de Gobierno celebrada el 26 de agosto, a propuesta del alcalde, José Miguel Hernández, junto a la edil de Seguridad Ciudadana, Ana María Ruiz. Se trata de una actuación que contará con una inversión inicial de 150.000 euros y que permitirá reforzar los recursos de prevención y control en el ámbito de la seguridad.

El alcalde, José Miguel Hernández, subrayó que «esta medida responde a una demanda en la que llevamos tiempo trabajando y que era muy necesaria para reforzar la seguridad en todo el municipio». Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana destacó que «la instalación de esta red de videovigilancia es un paso importante para dar respuesta a una reivindicación ciudadana y ofrecer mayor tranquilidad a nuestros vecinos».