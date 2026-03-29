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El alcalde y la edil supervisan los trabajos en La Mojonera. IDEAL

La Mojonera invierte más de 25.000 euros para asfaltado, retirada poda de árboles

El alcalde señala que «sabemos que aún queda trabajo por hacer, pero estamos encima de cada incidencia para ir solucionándolas»

J. Cortés

La Mojonera

Domingo, 29 de marzo 2026, 20:12

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Tras las intensas lluvias y episodios de DANA de los últimos meses, en el Ayuntamiento de La Mojonera se está trabajando para dejar las calles ... y caminos en las mejores condiciones posibles. Desde el Consistorio mojonero informaron de que contrataron nuevos trabajos de asfaltado y fresado para actuar en los puntos más afectados y solucionar los problemas que se generaron anteriormente.

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La Mojonera invierte más de 25.000 euros para asfaltado, retirada poda de árboles