La Mojonera invierte más de 25.000 euros para asfaltado, retirada poda de árboles

Tras las intensas lluvias y episodios de DANA de los últimos meses, en el Ayuntamiento de La Mojonera se está trabajando para dejar las calles ... y caminos en las mejores condiciones posibles. Desde el Consistorio mojonero informaron de que contrataron nuevos trabajos de asfaltado y fresado para actuar en los puntos más afectados y solucionar los problemas que se generaron anteriormente.

Inversión

Asimismo, esta actuación cuenta con una inversión de 27.712,50 euros e incluye bacheo, arreglo del firme y mejoras en diferentes zonas del municipio. Además, ya se realizaron otras actuaciones como cambio de señalización, poda y retirada de árboles, y se avanzó poco a poco.

A su vez, la concejala de Urbanismo y Obras Públicas, Rocío del Alba Vega, explicó que «estamos actuando donde más se necesita para que vecinos y vecinas puedan transitar con seguridad y normalidad».

Por su parte, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, señaló que «sabemos que aún queda trabajo por hacer, pero estamos encima de cada incidencia para ir solucionándolas una a una», añadiendo que «seguimos trabajando en distintas zonas y elementos afectados hasta recuperar la normalidad».

Actuaciones

El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo en estos días nuevas actuaciones de mejora en la red municipal de abastecimiento de agua con la renovación de varios tramos en las calles Mercurio y Venus, dos zonas del casco urbano donde las infraestructuras existentes presentaban un elevado grado de deterioro y un notable índice de roturas.

Las obras, que ejecuta la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidralia, permitirán sustituir las conducciones actuales y modernizar las acometidas domiciliarias con el objetivo de mejorar la fiabilidad del suministro y reducir las incidencias registradas en los últimos años.

En el caso de la calle Mercurio, los trabajos contemplan la instalación de una nueva red de abastecimiento de 168 metros de longitud en tubería, así como la renovación de 27 acometidas domiciliarias y la ejecución de las conexiones necesarias con la red existente. La actuación incluye también la reposición del pavimento y de las aceras afectadas por las zanjas necesarias para la instalación de la nueva conducción. El presupuesto de esta intervención asciende a los casi 29.500 euros.

Por otro lado, en la calle Venus, en su intersección con la calle Alcazaba, se está desarrollando la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento, que contempla la instalación de 85 metros de nueva tubería, la renovación de 16 acometidas domiciliarias y la reposición del firme y las aceras afectadas por las obras. Esta actuación cuenta con un presupuesto que supera los 16.000 euros, sin IVA.