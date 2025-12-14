La Mojonera informa de novedades en las ordenanzas fiscales y en el PGOU

El Ayuntamiento de La Mojonera celebró el pasado 5 de diciembre su última sesión plenaria hasta la fecha con varios temas relevantes para la ciudadanía. ... Uno de ellos es el perteneciente a la aprobación de diversas modificaciones de ordenanzas fiscales relativas al Cementerio Municipal, la expedición de documentos administrativos, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como el establecimiento del precio público del servicio de guarderías municipales. Estas revisiones permitirán adaptar la normativa a las necesidades actuales y mejorar la gestión de los servicios públicos.

En materia de urbanismo, se dio un paso relevante con la aprobación definitiva de la Innovación número 11 del PGOU, una herramienta clave para planificar el crecimiento local y ordenar los suelos residenciales, productivos y dotacionales del municipio.

«Estamos actualizando nuestro marco fiscal y urbanístico para responder de forma responsable a las demandas del municipio», afirmó el alcalde, que añadió que «se trata de mejorar los servicios, planificar bien nuestro territorio y acompañar el desarrollo de La Mojonera».

La sesión plenaria incluyó igualmente la revisión del marco económico del contrato de abastecimiento de agua y alcantarillado con la empresa Hidralia, para garantizar la sostenibilidad del servicio, y la autorización de compatibilidad del arquitecto técnico municipal para el ejercicio ocasional de actividad privada, conforme a la normativa vigente.

Para el alcalde, José Miguel Hernández, se trata de un pleno «con acuerdos muy importantes, que combinan la defensa de sectores fundamentales como la agricultura y la educación con decisiones de gestión diaria que repercuten directamente en la calidad de los servicios que reciben nuestros vecinos».

Junto a ello, apostilló que «la unanimidad en las dos mociones demuestra que, cuando se trata de La Mojonera, somos capaces de anteponer el interés general a cualquier diferencia política», finalizó el máximo responsable del Ayuntamiento de La Mojonera.