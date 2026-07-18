La Mojonera incorpora su primer Punto Violeta itinerante

El pasado 28 de junio, con motivo de las fiestas de San Pedro, el Ayuntamiento de La Mojonera instaló en el recinto ferial el primer ... Punto Violeta itinerante del municipio, impulsado desde las áreas de Mujer y Servicios Sociales. Este nuevo recurso, integrado por una carpa identificativa y material informativo, nace con el objetivo de promover unas celebraciones libres de violencia contra las mujeres y de agresiones machistas, además de ofrecer información, sensibilización, prevención y asesoramiento especializado.

Tanto el equipamiento como la contratación del personal cualificado han sido financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. El Punto Violeta itinerante estará presente en próximas celebraciones municipales y se suma al espacio permanente ubicado en el Centro de Servicios Sociales de La Mojonera, en la calle Olivos.

El Ayuntamiento continúa ampliando los recursos destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la construcción de espacios seguros para toda la ciudadanía.