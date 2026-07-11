La Mojonera incorpora un nuevo Policía Local en prácticas

El Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en el refuerzo de los servicios públicos municipales con la incorporación de un nuevo agente de la Policía ... Local, que inicia su periodo de prácticas en este municipio del Poniente tras haber completado su formación en la IESPA, en Aznalcázar, Sevilla.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala Ana María Ruiz Díaz, responsable de las áreas de Gobernanza y Seguridad, le dieron la bienvenida en el Ayuntamiento y le desearon una etapa provechosa al servicio de los vecinos y vecinas. Esta incorporación supone un paso más en el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad, la cercanía y la atención diaria a la ciudadanía.

A su vez, el Consistorio mojonero publicó íntegramente hace unos días las bases para la provisión de tres plazas de Policía Local, como funcionario/a de carrera, mediante turno libre y sistema de oposición.

Una oportunidad de empleo público para quienes estén preparando su acceso a la Policía Local. El proceso selectivo constará de unas cuatro pruebas eliminatorias: la prueba de aptitud física, la prueba de conocimientos, la prueba psicotécnica y el reconocimiento médico.

Asimismo, el plazo de solicitudes aún no está abierto. Se abrirá durante 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).