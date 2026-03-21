La Mojonera inaugura su nuevo centro de Servicios Sociales

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Mojonera dan un paso decisivo en la mejora de la atención social en el Poniente Almeriense ... con la inauguración del nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios, un espacio adaptado, moderno y accesible que permitirá ofrecer una atención más cercana, integral y eficiente a los vecinos del municipio y de su entorno.

Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación y Ayuntamiento. Así, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha inaugurado junto al alcalde, José Miguel Hernández, el vicepresidente, Ángel Escobar, el diputado de Presidencia, Carlos Sánchez, y miembros de la Corporación municipal esta nueva infraestructura que dará servicio tanto al municipio de La Mojonera como al de Enix y Felix.

Durante la visita, a la que también han asistido el alcalde de Enix y vicepresidente, Álvaro Izquierdo, y el alcalde de Felix, Baldomero Martínez, han podido conocer de primera mano las nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie de 300 metros cuadrados y han sido diseñadas para responder a las necesidades actuales de los servicios sociales.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que «no inauguramos solo un edificio, sino un espacio que simboliza cercanía, atención y compromiso con las personas. Aquí se va a acompañar a quienes más lo necesitan, ofreciendo apoyo, orientación y soluciones en momentos clave de sus vidas».

Asimismo, García Alcaina ha subrayado que «invertir en servicios sociales es invertir en igualdad de oportunidades y en el bienestar de nuestros vecinos. Este centro permitirá mejorar la calidad de vida de cientos de personas, como los más de 320 usuarios del servicio de ayuda a domicilio o los mayores que participan en programas de envejecimiento activo».

El presidente de la Diputación ha puesto en valor el papel de la Diputación como «el ayuntamiento de los ayuntamientos», asegurando que «nuestra misión es garantizar que todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades». Además, ha resaltado que esta actuación forma parte de una estrategia global de inversión en el municipio, con diferentes proyectos que contribuyen al desarrollo de La Mojonera.

Por último, ha felicitado al Ayuntamiento por su implicación y ha querido poner el foco en los vecinos: «Todo lo que hacemos tiene un único objetivo: mejorar vuestra vida. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de este municipio y el motor que nos impulsa a seguir trabajando cada día».

Por su parte, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha destacado que «la puesta en marcha de este nuevo Centro de Servicios Sociales supone un paso decisivo para seguir mejorando la atención a nuestros vecinos y vecinas, ofreciendo un servicio más cercano, accesible y eficiente».

En este sentido, ha subrayado que «este espacio nos permite centralizar recursos, optimizar la gestión y reforzar el acompañamiento a quienes más lo necesitan», al tiempo que ha agradecido «la colaboración institucional que hace posible que proyectos como este salgan adelante y repercutan directamente en el bienestar de la ciudadanía».

El proyecto ha contado con una inversión de más de 140.000 euros que ha permitido transformar un edificio municipal en un centro completamente funcional, con zonas diferenciadas como áreas de espera, ocho despachos de atención, sala de reuniones, aseos adaptados y mejoras en accesibilidad como una nueva rampa de entrada. La Institución Provincial, además de la inversión para la rehabilitación también ha equipado las instalaciones y presta el servicio, a través del Área de Bienestar Social.

Este centro que da servicio a La Mojonera, y a los municipios cercanos de Enix y Felix, se consolida como un punto de referencia para la atención social en la comarca del Poniente. Desde estas instalaciones se prestarán servicios esenciales como atención a la dependencia, ayuda a domicilio, orientación social, intervención con familias y colectivos vulnerables, así como tramitación de prestaciones sociales.

Con esta inauguración, la Diputación y el Ayuntamiento reafirman su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos, la cohesión social y el desarrollo equilibrado de los municipios de la comarca del Poniente y de todos los municipios de la provincia.