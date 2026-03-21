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A la inauguración asistieron el presidente de la Diputación y el alcalde de La Mojonera, entre otros. IDEAL

La Mojonera inaugura su nuevo centro de Servicios Sociales

Esta actuación fue posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Almería y el Consistorio mojonero

J. C.

Sábado, 21 de marzo 2026, 01:17

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La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Mojonera dan un paso decisivo en la mejora de la atención social en el Poniente Almeriense ... con la inauguración del nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios, un espacio adaptado, moderno y accesible que permitirá ofrecer una atención más cercana, integral y eficiente a los vecinos del municipio y de su entorno.

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