El Ayuntamiento de La Mojonera organiza un sorteo para impulsar el comercio de la Plaza de Abastos del municipio, con una gran cesta de Navidad ... valorada en más de 1.000 euros y otros cuatro premios para disfrutar en sus establecimientos.

Para participar es sencillo: por cada 20 euros de compra en los comercios de la plaza, cada persona recibirá una papeleta numerada, que será necesario conservarla para comprobar si está entre las premiadas.

En cuanto a los premios se repartirán según los resultados del Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre. La cesta de Navidad está valorada en más de 1.000 euros y para conseguirla es necesario que la papeleta tenga las cuatro últimas cifras que coincidan con las del Gordo.

Resto de premios

Para conseguir los 400 euros en consumiciones en el bar de la Plaza es necesario que la papeleta coincida con el segundo premio. Para obtener los 200 euros en compras en la carnicería será necesario que la papeleta coincida con el tercer premio.

Además, hay otros 200 euros en compras en la pescadería que será necesario que la papeleta coincida con el primer cuarto premio que se extraiga, y como último premio hay también otros 200 euros en compras en la pescadería, en el que la papeleta debe coincidir con el primer quinto premio que se extraiga.

Las personas ganadoras deberán presentar su papeleta en el Ayuntamiento para su comprobación y la entrega del premio correspondiente.