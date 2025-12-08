Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Un momento del acto en la localidad. IDEAL

La Mojonera impulsa al Club Deportivo Mojonera Viso con un nuevo convenio

La firma consolida el compromiso municipal con el deporte base y reconoce la labor social y formativa de una entidad clave en el municipio

J. C.

La Mojonera

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:46

El Ayuntamiento de La Mojonera y el Club Deportivo Mojonera Viso de fútbol han formalizado un nuevo convenio de colaboración destinado a impulsar el crecimiento ... deportivo, social y educativo de una entidad que desarrolla un papel fundamental en la promoción del deporte en el municipio. Con esta firma, el Consistorio reafirma su apuesta por el deporte como espacio de convivencia, hábitos saludables y participación vecinal.

