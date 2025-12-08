La Mojonera impulsa al Club Deportivo Mojonera Viso con un nuevo convenio

El Ayuntamiento de La Mojonera y el Club Deportivo Mojonera Viso de fútbol han formalizado un nuevo convenio de colaboración destinado a impulsar el crecimiento ... deportivo, social y educativo de una entidad que desarrolla un papel fundamental en la promoción del deporte en el municipio. Con esta firma, el Consistorio reafirma su apuesta por el deporte como espacio de convivencia, hábitos saludables y participación vecinal.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y del presidente del club, Iván Orellana, quienes han mantenido un encuentro para analizar la evolución del proyecto deportivo y los retos más inmediatos. Durante la reunión, el alcalde ha destacado la relevancia de este apoyo municipal señalando que «este convenio es esencial para que el Club Deportivo Mojonera Viso continúe avanzando y fortaleciendo su estructura. Hablamos de un club que trabaja con rigor, compromiso y un profundo arraigo en nuestro municipio, y es justo que el Ayuntamiento acompañe ese esfuerzo».

El regidor ha incidido además en la importancia del deporte como pilar social, asegurando que «apostar por el deporte es apostar por el bienestar de nuestras familias y por el futuro de nuestros jóvenes». «El Club Deportivo Mojonera Viso es un ejemplo de cómo la constancia, el trabajo en equipo y la ilusión pueden transformar la vida de muchos niños y niñas, y contribuir a generar una comunidad más unida», ha señalado Hernández.

El club, que desarrolla una intensa actividad formativa y participa activamente en competiciones municipales y comarcales, se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales motores del deporte base en La Mojonera. Su labor con las categorías inferiores, sumada al compromiso de entrenadores, familias y jugadores, ha permitido a la entidad crecer tanto en número de participantes como en calidad deportiva.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que «el Mojonera Viso es un orgullo para nuestro municipio. Detrás de cada entrenamiento y cada partido hay un esfuerzo colectivo que merece apoyo y reconocimiento». «El Ayuntamiento va a seguir estando cerca, acompañando su trabajo y facilitando que puedan seguir creciendo con estabilidad y proyección», ha manifestado.

El convenio suscrito permitirá reforzar la estructura organizativa del club, apoyar actividades formativas, mejorar necesidades logísticas vinculadas a desplazamientos y material deportivo y garantizar el correcto desarrollo de entrenamientos, competiciones y proyectos vinculados al deporte de base.

Con la renovación de esta colaboración, el equipo de Gobierno reafirma su compromiso con el tejido deportivo local y con el impulso a iniciativas que fomentan valores como el compañerismo, la disciplina y el esfuerzo, elementos que el Club Deportivo Mojonera Viso representa de manera ejemplar.