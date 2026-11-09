La Mojonera finaliza las obras de la pista de pádel

El Ayuntamiento de La Mojonera informó en sus redes sociales que las obras finalizaron y que los vecinos ya cuentan con un espacio deportivo cubierto, ... preparado para disfrutar del pádel con mayor comodidad durante todo el año. Una mejora más para las instalaciones deportivas y para seguir ofreciendo espacios donde practicar deporte, compartir tiempo y fomentar hábitos saludables.

De hecho, en un vídeo publicado por el Consistorio en Facebook, el alcalde, José Miguel Hernández cuenta que «después de las obras de la terminación de las pistas de pádel, he querido venir para comprobar de que ya es una realidad».

Además, el regidor municipal dio algunos datos sobre la obra como que la pista está construida sobre ocho pilares de hierro de 1,20 metros de profundidad y lleva un hormigón de h25250, además de avisar de que la pista se recepcionará pronto.