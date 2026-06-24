La Mojonera facilita el transporte de los equipos no federados para participar en los Juegos Deportivos Provinciales

El Ayuntamiento de La Mojonera participó durante la temporada 2025/2026 en las Ligas Educativas de los Juegos Deportivos Provinciales, una actividad que contó con ... la colaboración y el apoyo económico del área de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación Provincial de Almería.

Gracias a esta iniciativa, los equipos deportivos no federados de La Mojonera dispusieron de transporte para poder asistir a los encuentros incluidos dentro de esta programación provincial, favoreciendo así la participación de los niños y jóvenes del municipio en competiciones deportivas de carácter educativo.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera se destaca la importancia de seguir impulsando el deporte base y de facilitar que los menores puedan disfrutar de la actividad física, la convivencia y los valores asociados al deporte, como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

El Consistorio agradece el respaldo de la Diputación Provincial de Almería, cuya subvención permite reforzar la participación de los municipios en los Juegos Deportivos Provinciales, así como la implicación de los clubes, familias y deportistas que forman parte de esta experiencia.