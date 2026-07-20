La Mojonera estrena señal de bienvenida
El nuevo elemento cuenta además con iluminación para facilitar su visibilidad durante la noche
Javier Cortés
La Mojonera
El Ayuntamiento instaló hace unos días un nuevo rótulo de acero con el nombre de La Mojonera en la rotonda situada a la entrada del ... municipio desde la carretera 3302, que conecta con la N-340.
El alcalde, José Miguel Hernández, señaló que esta actuación «permite identificar con claridad la entrada al municipio y mejorar la imagen de bienvenida para vecinos y visitantes».
El nuevo elemento, instalado el pasado martes 16 de junio, cuenta además con iluminación para facilitar su visibilidad durante la noche. Una intervención que refuerza la señalización de este acceso y hace más reconocible la llegada a La Mojonera.