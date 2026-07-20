La Mojonera estrena señal de bienvenida

El Ayuntamiento instaló hace unos días un nuevo rótulo de acero con el nombre de La Mojonera en la rotonda situada a la entrada del ... municipio desde la carretera 3302, que conecta con la N-340.

El alcalde, José Miguel Hernández, señaló que esta actuación «permite identificar con claridad la entrada al municipio y mejorar la imagen de bienvenida para vecinos y visitantes».

El nuevo elemento, instalado el pasado martes 16 de junio, cuenta además con iluminación para facilitar su visibilidad durante la noche. Una intervención que refuerza la señalización de este acceso y hace más reconocible la llegada a La Mojonera.