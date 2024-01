La Mojonera demanda un nuevo rumbo en el centro de salud

Javier Cortés La Mojonera Viernes, 5 de enero 2024, 16:10 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El pasado miércoles centenares de mojoneros y mojoneras se manifestaron frente al centro de salud del municipio.

Fueron largas colas las que hicieron los vecinos como Miguel Gutiérrez, presidente de la Asociación de la Tercera Edad y Segunda Juventud, que comentó que «tenemos un problema de médicos».

Gutiérrez expresa que «el tiempo que estamos en invierno, nos tenemos que levantar a las 05:00 horas de la mañana para recoger número y es una injusticia que el centro de salud esté cerrado y la gente en la calle. Cuando llegan los trabajadores al centro médico a las ocho de la mañana, entran dentro y cierran la puerta y los demás nos quedamos en la calle como borregos».

Este vecino demanda que abran antes el centro médico y que si hay que hacer las colas, se hagan dentro porque hay personas muy mayores que no pueden esperar tanto de pie y con este tiempo. Además, cuenta que muchas veces no hay médico, ni número. «Eso aquí, en La Mojonera no ha ocurrido nunca jamás».

Desde el Consistorio, a través del alcalde de la localidad, José Miguel Hernández han respaldado a los vecinos. «Llevamos demandando desde hace ya tres años... Han aprovechado la pandemia para que esto si funciona mal, siga haciéndolo aún peor».

Hernández comentó que el origen de este empeoramiento del servicio es desde que «la Unidad de Gestión Vícar - La Mojonera se han unido, porque cuando era la Venta del Viso, La Mojonera, Llanos de Vícar, una sola unidad de gestión, no es que funcionase al cien por cien, pero funcionaba», explicaba José Miguel Hernández, alcalde de la localidad.