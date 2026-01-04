Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tras años de trabajo técnico y administrativo, el Ayuntamiento ha podido finalmente saldar esta obligación judicial. IDEAL

La Mojonera cumple una sentencia pendiente desde 2014 y regulariza una permuta aprobada en 2007

El Consistorio formaliza ante notaría el pago de 90.000 euros derivado de un acuerdo plenario anulado judicialmente y no resuelto por anteriores gobiernos

J. C.

La Mojonera

Domingo, 4 de enero 2026, 19:06

Comenta

El Ayuntamiento de La Mojonera ha formalizado ante notaría el pago de 90.000 euros a los herederos de un vecino del municipio, en cumplimiento ... de una sentencia firme derivada de una permuta de terrenos aprobada en pleno municipal en el año 2007, durante un gobierno del Partido Popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cabalgata de Reyes de Granada saldrá por la mañana debido a la lluvia
  2. 2

    Un conductor kamikaze ebrio a la Guardia Civil: «Me da igual si me metéis 40.000 delitos»
  3. 3 Los cambios en las cabalgatas de la provincia de Granada por la lluvia
  4. 4

    Ramón Díaz dimite como entrenador del Covirán
  5. 5 El pronóstico del tiempo hora a hora de la Aemet para el día de la Cabalgata en Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio tumba un semáforo y circula por las vías del metro en Armilla
  7. 7 Atrapados cuando intentaban huir por los tejados tras hallar un sótano lleno de marihuana en Alhendín
  8. 8

    Nicolás Maduro a su llegada al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: «Happy new year»
  9. 9 Granada descarta el cambio de día de la Cabalgata
  10. 10

    40 muertos en el ataque a Venezuela, entre ellos, gran parte del equipo de seguridad de Maduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mojonera cumple una sentencia pendiente desde 2014 y regulariza una permuta aprobada en 2007

La Mojonera cumple una sentencia pendiente desde 2014 y regulariza una permuta aprobada en 2007