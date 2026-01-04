La Mojonera cumple una sentencia pendiente desde 2014 y regulariza una permuta aprobada en 2007

El Ayuntamiento de La Mojonera ha formalizado ante notaría el pago de 90.000 euros a los herederos de un vecino del municipio, en cumplimiento ... de una sentencia firme derivada de una permuta de terrenos aprobada en pleno municipal en el año 2007, durante un gobierno del Partido Popular.

Dicha permuta consistió en el intercambio de un solar municipal, que fue correctamente escriturado a favor de la familia, por una calle o parcela que pasaba a manos del Ayuntamiento. Sin embargo, esta última nunca llegó a ser escriturada a nombre del Consistorio, generando una irregularidad jurídica y patrimonial de origen que acabaría desembocando en un largo procedimiento judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la permuta en 2011 y, posteriormente, una sentencia dictada en 2014 obligó a su ejecución económica. A pesar de ello, el anterior Gobierno municipal abandonó la Alcaldía en 2015 sin haber resuelto la situación ni haber consignado partida presupuestaria alguna para hacer frente a dicha obligación, dejando el asunto sin solución administrativa.

Fue a partir de 2020 cuando el actual equipo de Gobierno inició un expediente para dar cumplimiento a la sentencia. Un procedimiento especialmente complejo, ya que la parcela que el Ayuntamiento debía haber escriturado se encontraba vinculada registralmente a otras fincas, lo que obligó a realizar segregaciones, trámites registrales y actuaciones jurídicas adicionales antes de poder culminar el proceso.

Tras años de trabajo técnico y administrativo, el Ayuntamiento ha podido finalmente saldar esta obligación judicial, evitando mayores perjuicios económicos y legales para las arcas municipales.

El alcalde de La Mojonera ha subrayado que «este pago no responde a una decisión política actual, sino a las consecuencias de una permuta mal ejecutada en el pasado y de la falta de actuación posterior». En este sentido, ha añadido que «nuestro compromiso es claro, no miramos hacia otro lado ante los problemas heredados, los afrontamos y los resolvemos con responsabilidad y conforme a la legalidad».

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera se reitera el compromiso con la transparencia, la correcta gestión del patrimonio municipal y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluso cuando ello implica asumir situaciones heredadas de etapas anteriores.