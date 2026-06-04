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La Mojonera ya cuenta los días para el Grand Prix 2026

Será el 25 de junio y contará con seis equipos mixtos

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Juegos en el municipio de La Mojonera.
Juegos en el municipio de La Mojonera. (IDEAL)

Javier Cortés

La Mojonera

Las Fiestas en honor a San Pedro de La Mojonera vuelven con una de las actividades más esperadas del año: el Gran Prix 2026. Una ... actividad que tiene como objetivos superar pruebas, obstáculos y desafíos en una tarde donde las risas y la competición estarán aseguradas.

El evento está previsto que comience el jueves, 25 de junio, a las 18.00 horas y se desarrollen en el Campo de Fútbol Carlos Quintanilla. Para ello, participarán 6 equipos mixtos, y 6 personas por equipo. Pudiendo participar a partir tener 18 años de edad y siendo necesario inscribirse desde el pasado 1 de junio a través del número de 'Guasap' 678 756 330

Para este evento, las plazas serán limitadas y participarán los 6 primeros equipos inscritos, siendo esta actividad exclusiva para personas residentes en La Mojonera. Además, esta edición contará con nuevas pruebas y actividades que pondrán a prueba vuestra habilidad, coordinación y espíritu de equipo.

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