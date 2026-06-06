La Mojonera cierra una nueva edición del taller de gerontogimnasia
La Mojonera y la Venta del Viso se despiden de este curso que ha dejado momentos inolvidables para los vecinos
Javier Cortés
La Mojonera
El pasado 29 de mayo, La Mojonera puso el broche final a una nueva edición del taller de gerontogimnasia que, año tras año, se consolida ... como un espacio de salud, bienestar y convivencia para los mayores. Las concejalas Rosario Hernández Garbín, Ana María Morales Cano, Ana Ruiz y Francisca Pardo acompañaron a las participantes en esta jornada de clausura.
Durante estos meses, decenas de vecinos y vecinas compartieron ejercicio, hábitos saludables, amistad y momentos inolvidables. Para celebrar el final de curso, el Ayuntamiento entregó un pequeño obsequio a las participantes y compartió un desayuno de convivencia lleno de sonrisas y buenos recuerdos.
Desde el Consistorio comentaron que «ahora toca disfrutar del verano, recargar energías y prepararse para volver en octubre con la misma ilusión. Gracias a todas las personas participantes por vuestra constancia, entusiasmo y ejemplo de vitalidad».