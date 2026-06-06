La Mojonera cierra una nueva edición del taller de gerontogimnasia

El pasado 29 de mayo, La Mojonera puso el broche final a una nueva edición del taller de gerontogimnasia que, año tras año, se consolida ... como un espacio de salud, bienestar y convivencia para los mayores. Las concejalas Rosario Hernández Garbín, Ana María Morales Cano, Ana Ruiz y Francisca Pardo acompañaron a las participantes en esta jornada de clausura.

Durante estos meses, decenas de vecinos y vecinas compartieron ejercicio, hábitos saludables, amistad y momentos inolvidables. Para celebrar el final de curso, el Ayuntamiento entregó un pequeño obsequio a las participantes y compartió un desayuno de convivencia lleno de sonrisas y buenos recuerdos.

Desde el Consistorio comentaron que «ahora toca disfrutar del verano, recargar energías y prepararse para volver en octubre con la misma ilusión. Gracias a todas las personas participantes por vuestra constancia, entusiasmo y ejemplo de vitalidad».