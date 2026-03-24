La Mojonera avanza en la implantación de su sistema de videovigilancia

El Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en la puesta en marcha del sistema de cámaras de videovigilancia y control de tráfico en el municipio, ... una actuación estratégica destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la convivencia.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de propuesta de adjudicación, a falta de la presentación de la documentación por parte de la empresa mejor valorada, paso previo a la adjudicación definitiva del contrato. Esta actuación cuenta con una inversión total de 150.000 euros (IVA incluido) y permitirá dotar al municipio de una red moderna de seguridad.

Proyecto

El sistema incluirá cámaras de videovigilancia, control de accesos, reconocimiento de matrículas y un sistema centralizado que facilitará la labor de la Policía Local, mejorando su capacidad de respuesta y prevención.

El proyecto contempla la instalación de estos dispositivos en 21 puntos estratégicos del municipio, seleccionados en función de criterios de seguridad y control del tráfico, lo que permitirá una mayor cobertura del término municipal y una supervisión más eficaz de las zonas de mayor tránsito.

El plazo de ejecución previsto es de aproximadamente cuatro meses desde el inicio de los trabajos, por lo que su puesta en funcionamiento se encuentra cada vez más próxima. La concejala de Seguridad Ciudadana, Ana María Ruiz Díaz, destacó que «este proyecto era una prioridad para el equipo de Gobierno, ya que supone mejorar la seguridad y dotar a nuestra Policía Local de más herramientas para actuar con mayor eficacia».

Por su parte, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, subrayó que «seguimos cumpliendo compromisos y apostando por inversiones que mejoran el día a día de nuestros vecinos y vecinas», añadiendo que «la seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía y estamos dando respuesta con hechos».

Este proyecto permitirá actuar en puntos estratégicos del municipio, reforzar la vigilancia y mejorar el control del tráfico, consolidando así el compromiso del Ayuntamiento con una La Mojonera más segura.