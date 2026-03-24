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El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández , y la edil, Ana María Ruiz, en una reunión. IDEAL

La Mojonera avanza en la implantación de su sistema de videovigilancia

El proyecto entra en su fase final de tramitación con una inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de unos cuatro meses

J. Cortés

La Mojonera

Martes, 24 de marzo 2026, 11:52

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El Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en la puesta en marcha del sistema de cámaras de videovigilancia y control de tráfico en el municipio, ... una actuación estratégica destinada a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la convivencia.

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