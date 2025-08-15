La Mojonera arropa a José Nieto en su reto solidario de 5.500 kilómetros contra el cáncer infantil El deportista gaditano hizo escala en el municipio dentro de una travesía nacional para recaudar fondos y sensibilizar sobre la enfermedad

J. C. La Mojonera Viernes, 15 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández García, junto a miembros de la corporación municipal, recibió este martes en el Ayuntamiento a José Antonio Nieto, deportista solidario que recorre 5.500 kilómetros por toda España con el objetivo de apoyar la lucha contra el cáncer infantil.

En el acto también participaron representantes de la Asociación Vida Contra el Cáncer de La Mojonera: su presidenta, Rosana Gutiérrez, junto a Reme Munuera, María García y Gádor Ruiz. Todas ellas quisieron unirse a este emotivo encuentro para mostrar su respaldo a la iniciativa y trasladar un mensaje de fuerza y esperanza a las familias que afrontan esta enfermedad.

Durante la recepción, la asociación hizo entrega a José Antonio Nieto de una donación de 1.000 euros, destinados a apoyar la causa solidaria que impulsa su reto deportivo. Un gesto que refuerza el compromiso del tejido asociativo local con la investigación y la atención a los menores afectados por esta enfermedad.

El reto, que comenzó en la localidad guipuzcoana de Irún, supone la cuarta hazaña de similares características emprendida por Nieto, siempre con la finalidad de sensibilizar a la población y recaudar fondos destinados a la investigación y apoyo a las familias afectadas. A lo largo de su recorrido, el deportista está visitando diferentes municipios para implicar a la ciudadanía y difundir su mensaje solidario.

El alcalde, José Miguel Hernández, ha destacado que «gestos como el de José Antonio nos demuestran que la solidaridad no entiende de fronteras y que, con compromiso y esfuerzo, podemos contribuir a mejorar la vida de quienes más lo necesitan. En La Mojonera siempre estaremos al lado de las causas que promuevan la salud y la esperanza».

El Ayuntamiento de La Mojonera ha querido reconocer públicamente la entrega y generosidad de José Antonio Nieto, subrayando el valor de su esfuerzo como ejemplo de compromiso social. Desde la corporación municipal y la Asociación Vida Contra el Cáncer se le ha transmitido el máximo apoyo para que pueda culminar con éxito esta travesía, reafirmando, una vez más, el compromiso del municipio con las causas solidarias y la salud pública.