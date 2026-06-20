La Mojonera aprueba un presupuesto de más de 11 millones de euros con grandes apuestas para el municipio

El Ayuntamiento de La Mojonera aprobó en Pleno el Presupuesto Municipal, que asciende a 11.038.000 euros, unas cuentas con las que el equipo ... de Gobierno mantiene su compromiso de impulsar inversiones, sostener los servicios públicos y contener la presión fiscal sobre los vecinos.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, destacó que se trata de un presupuesto elaborado desde una premisa clara: «no subir los impuestos a los vecinos». En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento continúa sin incrementar el IBI, el recibo del agua ni la tasa de basura, pese al aumento de costes que están afrontando las administraciones locales.

«Desde 2018 bajamos el IBI un 15% y seguimos sin subirlo. Tampoco hemos subido el recibo del agua ni la basura. Nuestra prioridad es seguir prestando servicios, invertir en el municipio y no trasladar más cargas a las familias», señaló el regidor municipal.

Hernández explicó que el presupuesto municipal es una herramienta política, porque refleja las prioridades del equipo de Gobierno y permite decidir a qué se destinan los recursos públicos. «En este caso, nuestras prioridades son claras: mantener servicios, acometer inversiones necesarias, apoyar a los vecinos y gestionar con responsabilidad para que el Ayuntamiento siga teniendo unas cuentas saneadas», indicó.

Uno de los ejes del presupuesto es la decisión del Ayuntamiento de asumir determinados gastos vinculados a servicios esenciales para evitar que repercutan directamente sobre los vecinos.

Entre las partidas incluidas figuran 300.000 euros para el canon variable del agua desalada, 306.000 euros para el canon fijo, 500.000 euros destinados a reducir el precio del agua que pagan los consumidores y 387.000 euros para tratamiento de residuos.

El alcalde recordó que estos costes han aumentado de forma significativa y que muchos municipios han optado por repercutirlos mediante subidas en los recibos. «Nosotros hemos decidido hacer un esfuerzo de gestión para no subir el agua ni la basura. Es una decisión responsable y también una decisión política, porque entendemos que el Ayuntamiento debe estar al lado de las familias», afirmó.

En este sentido, Hernández señaló que el Consistorio ha abonado a la concesionaria Hidralia 164.000 euros en 2024 y 184.000 euros en 2025 por costes vinculados al servicio de agua, evitando que ese incremento se trasladara directamente a los usuarios.

«Tenemos dos opciones: subir impuestos o hacer un esfuerzo de gestión. Nosotros hemos elegido no subir el IBI, no subir el agua y no subir la basura, y seguir trabajando para que las cuentas lleguen equilibradas al final del año», añadió.

Inversiones

El Presupuesto Municipal recoge también un importante bloque de inversiones para mejorar infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran la adquisición de terrenos, con una partida de 188.000 euros; la construcción de nuevos nichos en el cementerio, con 100.000 euros; el cerramiento de la pista de pádel, con 57.000 euros; y la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia viaria, con una inversión de 134.000 euros.

Además, las cuentas contemplan 650.000 euros para el acondicionamiento del recinto ferial y la zona deportiva, así como 135.000 euros para la remodelación de la pista deportiva del Colegio Público San Pedro.

El presupuesto incorpora también una apuesta por el tejido deportivo local, con 65.000 euros para el club de baloncesto de La Mojonera y otros 65.000 euros para el club de fútbol.

A ello se suma una partida de 310.000 euros para actividades culturales y deportivas, además de otra dotación específica de 50.000 euros en materia deportiva, con el objetivo de mantener la programación municipal, fomentar la participación ciudadana y apoyar la actividad social del municipio.

El Ayuntamiento, además, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1.143.228,32 euros; cumple con la regla de gasto, con un techo de gasto de 8.788.141,52 euros y un gasto computable de 7.452.664,43 euros; y cumple con el límite de deuda, con una deuda viva de 1.675.992,34 euros, equivalente al 20,75% de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

Otro de los datos destacados es el Periodo Medio de Pago a Proveedores, que se situó a 31 de diciembre de 2024 en 0,91 días, muy por debajo del límite legal.

«Lo realmente importante son los datos económicos del Ayuntamiento. Cumplimos estabilidad, regla de gasto, límite de deuda y periodo medio de pago. Son datos que demuestran que La Mojonera tiene unas cuentas saneadas», subrayó Hernández.

Cuenta General

El Ayuntamiento recordó que la Cuenta General se remite cada año al Tribunal de Cuentas, como parte del procedimiento ordinario que deben seguir las entidades locales.

Desde el equipo de Gobierno se aclaró que no se trata de una actuación excepcional, sino de un trámite administrativo habitual dentro del funcionamiento económico municipal. En este sentido, Hernández insistió en que «no hay nada oculto» y en que la documentación económica del Ayuntamiento sigue los cauces establecidos.

«La Cuenta General se aprueba y se remite al Tribunal de Cuentas cada año, como corresponde. Es un procedimiento normal dentro de la administración local», indicó el alcalde.

Fiestas locales de 2027

El pleno también aprobó las fiestas locales para el año 2027. Los días fijados serán el 29 de junio, festividad de San Pedro, y el lunes 13 de septiembre, vinculado a las fiestas de El Viso.

El equipo de Gobierno defendió la elección de ambas fechas por su arraigo en el municipio y por su vinculación con las celebraciones tradicionales de La Mojonera y sus núcleos.

Asimismo, se abordó la elección del juez de paz, procedimiento que se realiza cada cuatro años y que fue tramitado tras la correspondiente publicación oficial y la presentación de solicitudes.

Con la aprobación del Presupuesto Municipal y de la Cuenta General de 2024, el Ayuntamiento de La Mojonera sostiene una línea de gestión basada en la estabilidad económica, la contención fiscal, el mantenimiento de servicios y la inversión pública en el municipio.