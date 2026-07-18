La Mojonera aprueba las bases para dos plazas de Peón de Oficios Varios

El Ayuntamiento de La Mojonera aprobó este miércoles las bases que regularán el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Peón de Oficios Varios, como ... personal laboral fijo, mediante concurso-oposición.

El procedimiento permitirá también crear una bolsa de empleo para atender futuras contrataciones temporales. Entre los datos principales destacan que son dos plazas de Peón de Oficios Varios, que no se exige titulación académica y que es obligatorio disponer de permiso de conducir AM, A1, A2, A o B. Asimismo, la tasa de examen son unos 15 euros, con una bonificación del 50 % para las personas demandantes de empleo que cumplan los requisitos establecidos.

En cuanto a la fase de oposición será examen tipo test, y en cuanto a la fase de concurso será valoración de experiencia profesional, formación y otros méritos recogidos en las bases. El plazo de presentación de solicitudes aún no está abierto. A su vez, el plazo comenzará tras la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el día siguiente a dicha publicación, las personas interesadas dispondrán de 20 días hábiles para presentar su solicitud.

Por su parte, el Ayuntamiento informará a través de sus canales oficiales cuando se abra el plazo, así como de los lugares y medios habilitados para realizar el trámite. Por otro lado, el Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en el refuerzo de los servicios públicos municipales con la incorporación de un nuevo agente de la Policía Local, que inicia su periodo de prácticas en este municipio del Poniente tras haber completado su formación en la IESPA, en Aznalcázar, Sevilla.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala Ana María Ruiz Díaz, responsable de las áreas de Gobernanza y Seguridad, le dieron la bienvenida en el Ayuntamiento y le desearon una etapa provechosa al servicio de los vecinos y vecinas. Esta incorporación supone un paso más en el compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad, la cercanía y la atención diaria a la ciudadanía.

A su vez, el Consistorio mojonero publicó íntegramente hace unos días las bases para la provisión de tres plazas de Policía Local, como funcionario/a de carrera, mediante turno libre y sistema de oposición. Una oportunidad de empleo público para quienes estén preparando su acceso a la Policía Local. El proceso selectivo constará de unas cuatro pruebas eliminatorias: la prueba de aptitud física, la prueba de conocimientos, la prueba psicotécnica y el reconocimiento médico.