La Mojonera ampliará en cinco millones de litros su capacidad de almacenamiento de agua

El Ayuntamiento de La Mojonera ha presentado el proyecto para ampliar en 5.000 metros cúbicos, equivalentes a cinco millones de litros, la capacidad de ... almacenamiento de agua del municipio. Esta actuación constituye un paso esencial para facilitar la conexión con la desaladora del Campo de Dalías y reforzar la seguridad y estabilidad del abastecimiento.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández García, ha dado a conocer el proyecto a través de un vídeo difundido en las redes sociales municipales. Según ha explicado, la nueva infraestructura permitirá recibir, regular y almacenar el agua procedente de la desaladora, además de mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante posibles incidencias, variaciones en el suministro o necesidades extraordinarias.

«La Mojonera ya juega en las ligas mayores del agua», ha afirmado el alcalde, quien ha subrayado que esta actuación representa mucho más que la construcción de un depósito: «Es una inversión en tranquilidad, seguridad y futuro para todos los vecinos».

Una alternativa a la dependencia de los recursos subterráneos

Durante años, el abastecimiento de La Mojonera ha dependido principalmente de los recursos subterráneos del municipio. El crecimiento de la población y el aumento de las necesidades de suministro han evidenciado la conveniencia de diversificar las fuentes de abastecimiento y disponer de un sistema más seguro.

La documentación municipal refleja que, ya en 2019, se analizaron las previsiones de suministro necesarias para responder al crecimiento demográfico estimado durante la década 2020-2030. Posteriormente, un informe elaborado por Hidralia en junio de 2022 advirtió del deterioro del acuífero y señaló la conexión hidráulica con la desaladora como una actuación prioritaria para garantizar el abastecimiento en condiciones adecuadas de cantidad y calidad.

La necesidad de avanzar hacia un modelo más diversificado se hizo especialmente patente a finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando una avería de gran alcance en el sondeo de Las Cuadras obligó a buscar una alternativa para mantener el suministro. La conexión con la desaladora permitió recuperar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano una vez obtenida la correspondiente confirmación sanitaria.

Cinco millones de litros de capacidad adicional

La conexión con la desaladora no depende únicamente de la instalación de una tubería. Para que el sistema funcione con garantías, el municipio necesita disponer de capacidad suficiente para recibir, regular y almacenar el agua sin depender exclusivamente del caudal instantáneo procedente de esta infraestructura supramunicipal.

La ampliación prevista, con una capacidad adicional de 5.000 metros cúbicos, dotará a La Mojonera de una reserva estratégica y reforzará la respuesta municipal ante posibles incidencias, interrupciones o necesidades extraordinarias. El depósito y la conexión con la desaladora conformarán un sistema de abastecimiento más sólido y preparado para atender las necesidades futuras del municipio.

«No estamos solucionando solamente un problema de hoy. Estamos dejando preparada La Mojonera para los próximos años. El agua es una necesidad básica y no podemos permitirnos volver a depender exclusivamente de una única fuente de abastecimiento», ha señalado José Miguel Hernández.

Financiación sin repercusión en el recibo del agua

La situación económica municipal ha permitido obtener la financiación necesaria, mediante una operación de crédito, para ejecutar esta infraestructura sin trasladar su coste al recibo del agua de los vecinos.

El alcalde ha destacado que esta actuación mejorará la posición de la localidad dentro del sistema hidráulico del Poniente almeriense y permitirá afrontar con mayores garantías su próxima conexión con la desaladora del Campo de Dalías.

«La Mojonera necesitaba dar este paso para hacer posible su conexión. Podemos decir que estamos preparados para afrontar el futuro con mucha más seguridad», ha concluido.