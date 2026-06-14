La Mojonera adquiere 4.200 metros para hacer realidad una Residencia de Mayores

«Estoy en el lugar donde se construirá la primera Residencia de Mayores de La Mojonera porque el Ayuntamiento de La Mojonera acaba de adquirir ... este terreno, de 4.200 metros cuadrados, valorado en 850.000 euros», así daba comienzo el alcalde del municipio, José Miguel Hernández, en un vídeo publicado en las redes sociales del propio Ayuntamiento de La Mojonera.

A su vez, Hernández explicaba que «ahora querrás saber cómo ha sido posible todo esto. Te lo cuento. Cómo ya sabes, Rocío del Alba Vega (concejala de Urbanismo y Obra Pública) desde que empecé en 2.015 mi intención era buscar unos solares acordes para hacer una residencia de mayores y me puse en contacto con el SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), que eran los propietarios de estos solares que estaban valorados en 850.000 euros, empezamos a tener comunicación y al final, después de un año, al Ayuntamiento le ha costado unos 155.000 euros (más I.V.A.)».

«Proyecto esperado»

Por su parte, el alcalde añadía que «un año a pico y pala, con ellos, para que ahora se me rebaje el precio. Es que con el dinero de los mojoneros no se juega», concluye el alcalde.

Asimismo, desde las redes sociales del Ayuntamiento de Felix El Ayuntamiento explican que la residencia de mayores es «un proyecto muy esperado que permitirá ofrecer una atención cercana y de calidad a nuestros vecinos y vecinas».

Esta actuación supone un avance decisivo para responder a las necesidades de la población, apostando por servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores y aporten tranquilidad a sus familias». Además, el Consistorio mojonero añade que «seguimos trabajando para construir una La Mojonera más accesible, más solidaria y preparada para el futuro».

Asimismo, los terrenos que adquirió el Ayuntamiento de La Mojonera para construir una residencia de mayores está ubicado en las cercanías del Campo Municipal de Fútbol 'Carlos Quintanilla'.