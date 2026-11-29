El Ayuntamiento de La Mojonera adjudicó recientemente las obras a Construcciones Nila, S. A., por 111.839,65 euros para la rehabilitación integral de la ... pista deportiva del CEIP San Pedro Apóstol. Con esta actuación, el Consistorio mojonero da respuesta a una demanda que las familias y la comunidad educativa del centro vienen planteando desde hace años.

Las obras incluyen un nuevo pavimento poroso y señalización reglamentaria de la pista, un sistema de drenaje para facilitar la evacuación del agua y una rampa para mejorar la accesibilidad.

En cuanto al plazo de ejecución de las obras es de unos dos meses. La renovación permitirá al alumnado contar con una pista en mejores condiciones para las clases de Educación Física y las actividades deportivas del centro.

Futuro punto limpio municipal

Por otro lado, el Ayuntamiento ultima el expediente administrativo para recuperar los terrenos y las instalaciones del paraje de Las Lomas y Torrecillas, donde proyecta habilitar el futuro punto limpio municipal. La actuación comprende las parcelas 35 y 46 del polígono 10, que suman 13.315 metros cuadrados de titularidad municipal.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, permitirá al municipio disponer de un espacio para la recogida separada de residuos domésticos como muebles, electrodomésticos y restos de poda. El equipo de Gobierno optó por la gestión directa del servicio y descarta adjudicar de nuevo el uso del recinto a una empresa privada.

El Ayuntamiento adjudicó en febrero de 2004 el uso de los terrenos a una empresa privada por un periodo de veinte años para instalar una planta de lavado de envases fitosanitarios y tratamiento de aguas. El contrato fijó un canon inicial de 1.100 euros anuales, actualizable conforme al IPC.

El alcalde, José Miguel Hernández, defendió la decisión de destinar la finca a un servicio municipal. «No podíamos permitir que un patrimonio municipal de más de trece mil metros cuadrados siguiera infravalorado por un canon simbólico, mientras nuestro pueblo carecía de un espacio digno y legal para gestionar sus residuos». Junto a ello, el primer edil señaló que recuperar estas instalaciones para lo público «es una decisión responsable, valiente y pensada exclusivamente en el interés general de nuestros vecinos».

De acuerdo con las cláusulas del contrato original, al término del plazo de adjudicación el Ayuntamiento recuperará el uso de los terrenos e incorporará las edificaciones, instalaciones y mejoras realizadas en la finca sin abonar indemnización. Una vez formalizada la recuperación, el Consistorio acometerá por fases la limpieza y la adecuación técnica del recinto. El objetivo es habilitar unas instalaciones que cumplan la normativa ambiental aplicable y faciliten a los vecinos el depósito de enseres voluminosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos restos de poda y otros residuos domésticos admitidos en el punto limpio.