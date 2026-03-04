La Mojonera acomete una reparación integral de las pistas deportivas

El Ayuntamiento de La Mojonera está ejecutando en estos días una reparación integral en las pistas deportivas situadas al aire libre del municipio, con el ... objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar el estado general de estas instalaciones.

Los trabajos contemplan la sustitución de los tubos estructurales, el reemplazo de una parte importante del mallazo metálico y el refuerzo de los soportes y cables tensores. Estas actuaciones resultan necesarias tras los daños ocasionados tanto por actos vandálicos como por los fuertes temporales registrados en las últimas semanas, que han provocado roturas y un notable deterioro en los cerramientos.

La intervención cuenta con una inversión total de 7.744 euros, destinada íntegramente a devolver a estas infraestructuras deportivas las condiciones óptimas de uso y seguridad.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha subrayado que «esta intervención responde al compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales. Queremos que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de espacios seguros y en las mejores condiciones posibles». En este sentido, ha incidido en que la conservación de los equipamientos públicos es una prioridad para el Consistorio.

Por su parte, la concejal de Urbanismo y Obra Pública, Rocío del Alba Vega, ha explicado que «los trabajos que se están ejecutando no solo permiten reparar los daños existentes, sino también reforzar la estructura para prevenir futuras incidencias. Se trata de una actuación necesaria tras los desperfectos ocasionados por el vandalismo y los recientes temporales». La edil ha detallado que el refuerzo estructural contribuirá a prolongar la vida útil de las instalaciones.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan derivarse de estas obras, cuya finalización está prevista en los próximos días, momento en el que las pistas deportivas recuperarán plenamente su funcionalidad.