Este sábado, 17 de octubre, a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio de La Mojonera acoge 'Bajo el frágil eco de un alto el ... fuego. Volver a Gaza', una propuesta del Aula de Teatro de la Universidad de Almería que llega a nuestro municipio dentro del Festival Provincial de Teatro Almeriense.

Cuatro historias, cuatro miradas y una misma realidad: la de quienes buscan recuperar su hogar, su identidad, sus recuerdos y la esperanza en medio de la devastación. Nacida en el taller de dramaturgia de la Universidad de Almería, la obra entrelaza los relatos de Emmi, La tierra usurpada, Solo quedan cenizas y Susurro del alma mutilada para construir una reflexión sobre el sufrimiento humano, la pérdida, la memoria y la indiferencia ante la tragedia de Gaza.

Una representación comprometida que nos invita a mirar más allá de las noticias y a reconocer las historias humanas que hay detrás de cada conflicto. Para asistir al evento es con entrada totalmente gratuita hasta completar el aforo del Teatro Auditorio de La Mojonera. La actividad se encuentra organizada por la Diputación Provincial de Almería y por el Ayuntamiento de La Mojonera.

A su vez, hace unos días, el Teatro Auditorio de La Mojonera abrió sus puertas a una experiencia escénica diferente con el inicio del Festival de Teatro Almeriense y la representación de 'Empieza por F', del dramaturgo almeriense Julio Béjar.

Una propuesta novedosa que acercó por primera vez el radioteatro a este escenario y que conquistó al público gracias al talento de sus intérpretes, la fuerza de la palabra y una historia capaz de emocionar, sorprender y mantener la atención hasta el último instante. La edil de Cultura, Paqui Pardo, trasladó su felicitación y agradecimiento a la compañía por la calidad de su interpretación, así como a la Diputación por su colaboración.