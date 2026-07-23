La Mojonera abre el plazo para inscripción de reinas, damas y rey infantil

El Ayuntamiento de La Mojonera abrió este miércoles el plazo de inscripción para la elección de reinas, damas y rey infantil de las Fiestas de ... La Venta del Viso 2026, en honor a Nuestra Señora, La Virgen María. Las personas interesadas podrán inscribirse en las siguientes modalidades: reina y damas infantiles: nacidas en 2017; reina y damas juveniles: a partir de 14 años; rey infantil: nacidos en 2017, 2018, 2019 y 2020. En cuanto al plazo de inscripción es hasta el próximo viernes 31 de julio.

Y en cuanto a más información e inscripciones es necesario llamar al 673 64 00 54, preguntando por Ángel. A su vez, para participar será necesario aportar el nombre y los apellidos, una fotografía reciente, una copia del DNI o documento identificativo y, en el caso de menores de edad, la correspondiente autorización familiar.

Empleo

El Ayuntamiento de La Mojonera aprobó el pasado miércoles las bases que regularán el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Peón de Oficios Varios, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición. El procedimiento permitirá también crear una bolsa de empleo para atender futuras contrataciones temporales.

Entre los datos principales destacan que son dos plazas de Peón de Oficios Varios, que no se exige titulación académica y que es obligatorio disponer de permiso de conducir AM, A1, A2, A o B. Asimismo, la tasa de examen son unos 15 euros, con una bonificación del 50 % para las personas demandantes de empleo que cumplan los requisitos establecidos.

En cuanto a la fase de oposición será examen tipo test, y en cuanto a la fase de concurso será valoración de experiencia profesional, formación y otros méritos recogidos en las bases. El plazo de presentación de solicitudes aún no está abierto. A su vez, el plazo comenzará tras la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el día siguiente a dicha publicación, las personas interesadas dispondrán de 20 días hábiles para presentar su solicitud.

Por su parte, el Ayuntamiento informará a través de sus canales oficiales cuando se abra el plazo, así como de los lugares y medios habilitados para realizar el trámite.