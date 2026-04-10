Miguel Ángel Santiago presenta en La Mojonera su última novela, 'Un trocito de cielo'
El evento será el próximo 23 de abril en la Biblioteca Municipal de La Mojonera
Javier Cortés
La Mojonera
Viernes, 10 de abril 2026, 22:07
La Mojonera celebra el Día del Libro con literatura de aquí, con nombre propio. El próximo jueves, 23 de abril, Miguel Ángel Santiago presentará en ... la Biblioteca Municipal de La Mojonera su última novela, 'Un trocito de cielo', un thriller psicológico que atrapará al lector desde la primera página.
Una oportunidad para conocer al autor mojonero, descubrir su obra y celebrar juntos el Día del Libro en la biblioteca municipal. Por su parte, la historia arranca en marzo de 2020. Mientras el país se detiene por la crisis sanitaria, la vida de Carolina Luján se quiebra de forma definitiva.
Lo que pretendía ser el fin de su relación con Cristóbal Camuñas, un profesor de música de apariencia inofensiva pero carácter sombrío, deriva en una tragedia sangrienta. A partir de un «beso de Judas» mortal, Santiago despliega una narrativa que no rehúye el gore, el maltrato doméstico y la homofobia.
La obra no solo se limita al entorno doméstico; es una «partida de ajedrez humano» que arrastra a sus personajes por celdas de castigo y entornos carcelarios, recorriendo una geografía del dolor que abarca desde Madrid, Albacete y Murcia hasta Granada y Málaga.
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