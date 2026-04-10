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Miguel Ángel Santiago, en la Balsa del Sapo, de Las Norias de Daza (El Ejido). IDEAL

Miguel Ángel Santiago presenta en La Mojonera su última novela, 'Un trocito de cielo'

El evento será el próximo 23 de abril en la Biblioteca Municipal de La Mojonera

Javier Cortés

La Mojonera

Viernes, 10 de abril 2026, 22:07

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La Mojonera celebra el Día del Libro con literatura de aquí, con nombre propio. El próximo jueves, 23 de abril, Miguel Ángel Santiago presentará en ... la Biblioteca Municipal de La Mojonera su última novela, 'Un trocito de cielo', un thriller psicológico que atrapará al lector desde la primera página.

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ideal Miguel Ángel Santiago presenta en La Mojonera su última novela, 'Un trocito de cielo'

Miguel Ángel Santiago presenta en La Mojonera su última novela, &#039;Un trocito de cielo&#039;