Mercadona se marchará de La Mojonera en el último trimestre de 2026

Mercadona abandonará en el último trimestre de este año el único establecimiento que tenía esta gran cadena de supermercados en el municipio. Este centro, ubicado ... en la calle Fuentes y que lleva abierto desde noviembre de 2001, cerrará debido a la imposibilidad de adaptar el local al nuevo formato de tienda que se está implantando en todos los locales de Mercadona, según informaron fuentes de la empresa a IDEAL.

Por lo tanto, los vecinos y visitantes del municipio podrán seguir comprando durante este verano la variopinta gama de productos que oferta esta cadena de supermercados, y ya a partir del último trimestre de año, para el que se desconoce la fecha exacta del cierre, los clientes de Mercadona podrán seguir haciendo las compras en los municipios más cercanos como Vícar, Roquetas de Mar o El Ejido, entre otros, ya que Mercadona no tiene estimado abrir ningún nuevo local en La Mojonera.

Plantilla

Fuentes de la compañía explicaron a este medio que «cumpliendo con nuestro modelo de empresa, todos los puestos de trabajo se mantendrán en Mercadona», entendiéndose que se reubicarán dichos puestos en los distintos establecimientos que cuenta Mercadona en la provincia de Almería.

Por su parte, Mercadona cuenta en la actualidad con unos 33 establecimientos en la provincia de Almería, superando la decena de locales en el Poniente almeriense. De hecho, en Vícar cuenta con uno en el Bulevar Ciudad de Vícar, número 2. Berja cuenta con uno en la Avenida Ramón y Cajal, número 40, y Adra cuenta con un establecimiento en la Calle Caña de Azúcar, sin número.

A su vez, Roquetas de Mar y El Ejido suman cada uno cuatro establecimientos cada uno, contando con algo más del 70% de Mercadonas existentes en el Poniente. En el caso de Roquetas, uno de ellos se encuentra en la Avenida Cámara de Comercio, sin número; otro en la Carretera de Alicún, número 329; otro en la Avenida Juan Carlos I, número 57, y otro en la Avenida Sabinar, sin número.

En el caso de El Ejido, los establecimientos se encuentran en la calle Avellano, número dos; otro en la calle Comisario Ángel Fernández, sin número; otro establecimiento en la Avenida Almerimar, sin número, y el de la Avenida Oasis, que es uno de los más grandes de todo el país.