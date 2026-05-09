Madrugada de lucha contra el fuego en La Mojonera por el incendio de una nave industrial

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense ha intervenido durante esta madrugada en el incendio declarado en una nave ... industrial destinada a taller de vehículos, ubicada en la calle 5 de Junio de La Mojonera, en la zona de La Venta del Viso.

El aviso, según ha indicado este cuerpo en un comunicado, se produjo en torno a la medianoche y el incendio fue dado por controlado sobre las 4 horas, si bien se mantuvo un retén preventivo en el lugar hasta las 13 horas de este sábado para garantizar la completa seguridad de la zona y evitar posibles reigniciones.

A la llegada de los efectivos, el fuego afectaba al interior de la nave, donde se encontraban varios vehículos, y se había producido la inflamación de un depósito de aceite. La evolución del incendio provocó que las llamas salieran por la cubierta de la instalación, lo que obligó a desplegar un dispositivo de extinción de gran capacidad, ha explicado el Consorcio.

En la intervención participaron de forma conjunta dotaciones de los parques de El Ejido y Roquetas de Mar, con un total de 18 efectivos y más de diez vehículos operativos. Entre los medios movilizados se encontraban vehículos de altura, autobombas, cinco camiones nodriza, motobombas para la captación de agua y balsas destinadas al almacenamiento y suministro continuo durante la extinción.

El ataque principal se realizó desde el exterior mediante los cañones monitores de los dos vehículos de altura del Consorcio, el brazo extensible ABE y la autoescalera AEA. Para mantener el suministro de agua durante toda la intervención, se organizó un sistema de abastecimiento mediante vehículos nodriza, motobombas y balsas de almacenamiento, con una capacidad total de 24.000 litros.

Este dispositivo permitió mantener un caudal de extinción constante de aproximadamente 4.000 litros por minuto durante la fase principal de la intervención, garantizando la continuidad del ataque desde los vehículos de altura y favoreciendo el control progresivo del incendio.

Una vez que el incendio se encontraba prácticamente extinguido y las condiciones de seguridad lo permitieron, los bomberos accedieron al interior de la nave con tendidos de 45 milímetros y una línea con lanza de media expansión, con el objetivo de rematar focos, enfriar zonas calientes y asegurar la extinción completa.

El servicio ha supuesto, además, la utilización por primera vez en una intervención real de los nuevos vehículos nodriza incorporados por el Consorcio, que han permitido reforzar de forma decisiva la capacidad de abastecimiento de agua en una actuación de elevada exigencia operativa.

Desde el Consorcio de Bomberos del Poniente han destacado la coordinación entre los parques de El Ejido y Roquetas de Mar, así como la eficacia del dispositivo desplegado para contener el incendio y evitar su propagación a otras zonas de la instalación.