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José Miguel Hernández visita las obras. IDEAL

Impulsan la renovación de la red de abastecimiento en las calles Mercurio y Venus

La Mojonera ·

Las actuaciones permiten sustituir tramos de tubería deteriorados, mejorar las acometidas domiciliarias y reducir las averías y cortes de suministro que afectan a estas zonas residenciales del municipio

J. C.

La Mojonera

Sábado, 21 de marzo 2026, 02:18

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El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo en estos días nuevas actuaciones de mejora en la red municipal de abastecimiento de agua con la renovación ... de varios tramos en las calles Mercurio y Venus, dos zonas del casco urbano donde las infraestructuras existentes presentaban un elevado grado de deterioro y un notable índice de roturas.

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