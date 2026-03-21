Impulsan la renovación de la red de abastecimiento en las calles Mercurio y Venus

El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo en estos días nuevas actuaciones de mejora en la red municipal de abastecimiento de agua con la renovación ... de varios tramos en las calles Mercurio y Venus, dos zonas del casco urbano donde las infraestructuras existentes presentaban un elevado grado de deterioro y un notable índice de roturas.

Las obras, que ejecuta la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidralia, permitirán sustituir las conducciones actuales y modernizar las acometidas domiciliarias con el objetivo de mejorar la fiabilidad del suministro y reducir las incidencias registradas en los últimos años.

En el caso de la calle Mercurio, los trabajos contemplan la instalación de una nueva red de abastecimiento de 168 metros de longitud en tubería, así como la renovación de 27 acometidas domiciliarias y la ejecución de las conexiones necesarias con la red existente.

La actuación incluye también la reposición del pavimento y de las aceras afectadas por las zanjas necesarias para la instalación de la nueva conducción. El presupuesto de esta intervención asciende a los casi 29.500 euros.

Por otro lado, en la calle Venus, en su intersección con la calle Alcazaba, se está desarrollando la segunda fase de renovación de la red de abastecimiento, que contempla la instalación de 85 metros de nueva tubería, la renovación de 16 acometidas domiciliarias y la reposición del firme y las aceras afectadas por las obras. Esta actuación cuenta con un presupuesto que supera los 16.000 euros, sin IVA.

Los informes técnicos que acompañan ambos proyectos señalan que las tuberías existentes se encontraban gravemente deterioradas y fuera de su vida útil, lo que había provocado numerosas reparaciones y la aparición de parches en la calzada, además de quejas vecinales derivadas de los cortes de suministro necesarios para resolver las averías.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha subrayado la importancia de estas actuaciones dentro del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para modernizar las infraestructuras básicas del municipio.

«Estamos actuando en puntos donde las redes estaban muy deterioradas y generaban incidencias frecuentes», ha subrayado, añadiendo que «con esta renovación mejoramos la seguridad del sistema de abastecimiento y evitamos problemas que afectan directamente al día a día de los vecinos».

En este sentido, el regidor ha explicado que el Ayuntamiento mantiene una línea de trabajo centrada en la mejora progresiva de las infraestructuras hidráulicas del municipio, priorizando aquellas zonas donde el estado de las conducciones hace más urgente la intervención. Según ha indicado, el objetivo es «garantizar un suministro de agua estable y de calidad y reducir al máximo las averías y los cortes de servicio».

Por su parte, la concejal de Urbanismo y Obra Pública Rocío del Alba Vega ha destacado que estas actuaciones responden tanto a criterios técnicos como a las demandas vecinales.

La edil ha explicado que las inspecciones realizadas detectaron «un elevado número de incidencias en estas redes, lo que hacía necesaria su sustitución». «Estas obras permiten renovar conducciones que ya habían superado su vida útil y mejorar también las acometidas domiciliarias, lo que supone una mejora importante para los vecinos de estas calles», ha afirmado.

Del Alba Vega ha añadido que la intervención contempla igualmente la reposición del pavimento y de las zonas afectadas por las zanjas, con el objetivo de que las calles recuperen su estado una vez finalizados los trabajos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Mojonera continúa avanzando en la renovación de la red municipal de abastecimiento, una infraestructura esencial para el funcionamiento del municipio y para la calidad de vida de sus vecinos.