Fiesta de la nieve, hinchables, música y juego de lotería: el 'súper día navideño'
La Mojonera realizará una gran jornada de actividades el próximo viernes 26 de diciembre
J. C.
La Mojonera
Viernes, 19 de diciembre 2025, 23:58
El Ayuntamiento de La Mojonera preparó, un año más, una gran fiesta infantil navideña pensada para que los más pequeños y pequeñas del municipio disfruten ... de una tarde llena de ilusión, diversión y magia.
La gran fiesta infantil será el próximo viernes, 26 de diciembre en la Carpa del Recinto Ferial y con un horario estipulado de 17.00 horas a 20.00 horas. Durante la tarde noche del siguiente viernes, los más jóvenes podrán disfrutar de varias actividades como la fiesta de la nieve, atracciones hinchables, photocall navideño, animación infantil y música.
Además, la jornada también contará con el Juego de la Lotería de Navidad con premios y una Nochevieja infantil, con campanadas de fin de año adaptadas para ellos. Una actividad pensada para compartir en familiar y seguir llenando La Mojonera de espíritu navideño.
