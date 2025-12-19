Fiesta de la nieve, hinchables, música y juego de lotería: el 'súper día navideño'

El Ayuntamiento de La Mojonera preparó, un año más, una gran fiesta infantil navideña pensada para que los más pequeños y pequeñas del municipio disfruten ... de una tarde llena de ilusión, diversión y magia.

La gran fiesta infantil será el próximo viernes, 26 de diciembre en la Carpa del Recinto Ferial y con un horario estipulado de 17.00 horas a 20.00 horas. Durante la tarde noche del siguiente viernes, los más jóvenes podrán disfrutar de varias actividades como la fiesta de la nieve, atracciones hinchables, photocall navideño, animación infantil y música.

Además, la jornada también contará con el Juego de la Lotería de Navidad con premios y una Nochevieja infantil, con campanadas de fin de año adaptadas para ellos. Una actividad pensada para compartir en familiar y seguir llenando La Mojonera de espíritu navideño.